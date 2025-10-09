¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

27°
9 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
amor por los perros
juicio por jimen salas
San Lorenzo
River Plate
Dramático incendio
Ruta nacional 16
Gobernadores de Provincias Unidas
Triple crimen de Florencio Varela
Lionel Messi
Salta

VIDEO. Avanzan los trabajos de repavimentación en la Ruta Nacional 16 en Salta

El tramo entre El Galpón y El Tunal será renovado para mejorar la seguridad vial y agilizar el tránsito en un eje estratégico del norte argentino.
Jueves, 09 de octubre de 2025 15:00
Vialidad Nacional Salta informó que comenzaron los trabajos de repavimentación sobre la Ruta Nacional 16 en un tramo de 35 km comprendido entre El Galpón y El Tunal, parte de los 80 km de intervención previstos en esta vía.

Este corredor constituye un eje estratégico de transporte, conectando Salta -en el empalme con la RN 9/34- con Santiago del Estero, Chaco y Corrientes, y es utilizado para el traslado de productos hacia y desde Brasil, Chile y Paraguay como parte del corredor bioceánico.

Técnicas y mejoras previstas

Las tareas incluyen:

  • Fresado y reciclado con incorporación de cemento, previo a la ejecución de carpeta asfáltica en caliente.

  • Micro aglomerado en el tramo entre El Galpón y El Tunal, que restituirá la calzada y optimizará la circulación.

  • Reinstalación de banquinas utilizando material RAP del fresado.

  • Desmalezamiento y desbosque, junto con la instalación de señalamiento vertical para reforzar la seguridad vial.

Estas obras permitirán reducción de costos logísticos, agilización de viajes y mayor seguridad para los conductores, además de dinamizar el intercambio comercial de las provincias de Chaco, Salta, Corrientes y el norte de Santiago del Estero.

 

 

Recomendaciones para los conductores

Vialidad Nacional recomienda a los usuarios:

  • Respetar las señales preventivas de obra.

  • Reducir la velocidad en los sectores intervenidos.

  • Mantener distancia de seguridad entre vehículos.

  • Extremar precauciones al transitar por la zona.

