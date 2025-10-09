VIDEO. Avanzan los trabajos de repavimentación en la Ruta Nacional 16 en Salta

inicia sesión o regístrate.
Vialidad Nacional Salta informó que comenzaron los trabajos de repavimentación sobre la Ruta Nacional 16 en un tramo de 35 km comprendido entre El Galpón y El Tunal, parte de los 80 km de intervención previstos en esta vía.
Este corredor constituye un eje estratégico de transporte, conectando Salta -en el empalme con la RN 9/34- con Santiago del Estero, Chaco y Corrientes, y es utilizado para el traslado de productos hacia y desde Brasil, Chile y Paraguay como parte del corredor bioceánico.
Técnicas y mejoras previstas
Las tareas incluyen:
-
Fresado y reciclado con incorporación de cemento, previo a la ejecución de carpeta asfáltica en caliente.
-
Micro aglomerado en el tramo entre El Galpón y El Tunal, que restituirá la calzada y optimizará la circulación.
-
Reinstalación de banquinas utilizando material RAP del fresado.
-
Desmalezamiento y desbosque, junto con la instalación de señalamiento vertical para reforzar la seguridad vial.
Estas obras permitirán reducción de costos logísticos, agilización de viajes y mayor seguridad para los conductores, además de dinamizar el intercambio comercial de las provincias de Chaco, Salta, Corrientes y el norte de Santiago del Estero.
Recomendaciones para los conductores
Vialidad Nacional recomienda a los usuarios:
-
Respetar las señales preventivas de obra.
-
Reducir la velocidad en los sectores intervenidos.
-
Mantener distancia de seguridad entre vehículos.
-
Extremar precauciones al transitar por la zona.