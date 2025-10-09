VIDEO. Avanzan los trabajos de repavimentación en la Ruta Nacional 16 en Salta

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Vialidad Nacional Salta informó que comenzaron los trabajos de repavimentación sobre la Ruta Nacional 16 en un tramo de 35 km comprendido entre El Galpón y El Tunal, parte de los 80 km de intervención previstos en esta vía.

Este corredor constituye un eje estratégico de transporte, conectando Salta -en el empalme con la RN 9/34- con Santiago del Estero, Chaco y Corrientes, y es utilizado para el traslado de productos hacia y desde Brasil, Chile y Paraguay como parte del corredor bioceánico.

Técnicas y mejoras previstas

Las tareas incluyen:

Fresado y reciclado con incorporación de cemento , previo a la ejecución de carpeta asfáltica en caliente.

Micro aglomerado en el tramo entre El Galpón y El Tunal, que restituirá la calzada y optimizará la circulación.

Reinstalación de banquinas utilizando material RAP del fresado.

Desmalezamiento y desbosque, junto con la instalación de señalamiento vertical para reforzar la seguridad vial.

Estas obras permitirán reducción de costos logísticos, agilización de viajes y mayor seguridad para los conductores, además de dinamizar el intercambio comercial de las provincias de Chaco, Salta, Corrientes y el norte de Santiago del Estero.

Recomendaciones para los conductores

Vialidad Nacional recomienda a los usuarios: