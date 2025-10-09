Incendio en una vivienda de General Güemes dejó a una familia sin hogar

Un incendio ocurrido el miércoles 8 alrededor de las 19 en una vivienda del barrio Cooperativa de General Güemes dejó a una familia desamparada. El fuego se originó en una de las habitaciones mientras los ocupantes, María Chejolan, su esposo y su hijo pequeño, se encontraban fuera de la vivienda.

Vecinos alertados por el denso humo se acercaron rápidamente al lugar e iniciaron un intento desesperado por controlar las llamas, utilizando baldes con agua recolectada de casas cercanas. Durante al menos 15 minutos, hombres y mujeres atravesaron el humo para sofocar el incendio y evitar que se propagara al resto de la casa.

Daños materiales y estado de la vivienda

El incendio consumió todas las pertenencias de la familia y provocó grietas y debilitamiento de las paredes, haciendo que la vivienda no sea segura para volver a ocuparla.

María detalló: “Nos quedamos sin nada, perdimos todo lo que teníamos. Por suerte el fuego no alcanzó la otra parte de la casa, pero nos dijeron que no es seguro ingresar. No sabemos si podremos volver a ocupar ese lugar”.

Intervención de bomberos y causas del fuego

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios Manuel Belgrano, a cargo del Suboficial Mayor Ángel Machelet, tomó el control del siniestro y logró extinguir todos los focos de calor.

“Los vecinos, a pesar de los riesgos, realizaron una buena tarea, lo que evitó que el fuego alcanzara a otros sectores de la casa. Nosotros trabajamos para sofocar el fuego y extinguirlo completamente”, explicó Machelet.

Aunque no se pudo determinar con certeza la causa, se sospecha que podría tratarse de un cortocircuito o un cargador de celular dejado enchufado, según relató María Chejolan.

La situación actual de la familia

La familia solo ocupaba una habitación de la vivienda, propiedad de la cuñada de María, y ahora enfrenta la imposibilidad de regresar a su hogar.