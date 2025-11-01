PUBLICIDAD

1 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Halloween
Día de los Muertos
Día de los Muertos
Elecciones en River Plate
Día de los Muertos
Privatizaciones
Motociclistas
Día de los Muertos
gastos y obras públicas
picadas de motos
Policiales

La Policía Vial retuvo 19 motos y sancionó a conductores por realizar picadas en la vía pública

Fue en el marco del trabajo de cooperación con el Municipio capitalino en materia vial. El procedimiento tuvo lugar esta madrugada en la avenida Ingeniero Mario Banchik de la Capital. La intervenció se originó por reportes al 911.
Sabado, 01 de noviembre de 2025 13:11
En el marco del trabajo de cooperación con el municipio Capital, esta madrugada, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial llevaron a cabo un procedimiento debido a la presencia de motociclistas realizando picadas y maniobras peligrosas sobre la avenida Ingeniero Mario Banchik de la Capital.

La alerta fue emitida por vecinos de la zona al Sistema de Emergencias 911. Se retuvieron 19 motocicletas y se sancionaron a los conductores conforme a lo estipulado en la Ordenanza Municipal 14395/12.

La Policía de Salta refuerza su compromiso de velar por el cumplimiento de las normas viales, infraccionando a todo aquel que participe u organice competencias no autorizadas de destrezas en la vía pública

