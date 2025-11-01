PUBLICIDAD

1 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
TEMAS

Inseguridad en Salta

Demorados en el macrocentro de Salta por robar objetos de un vehículo estacionado

Dos hombres fueron demorados este viernes por la tarde en pleno centro de la ciudad de Salta, luego de sustraer pertenencias del interior de un automóvil estacionado. El rápido accionar policial permitió recuperar todos los elementos robados. Intervino la Fiscalía Penal 2.
Sabado, 01 de noviembre de 2025 06:59
Los dos detenidos por robo en la calle Leguizamon y Vicente López.
Era una tarde de tránsito denso y caminatas apuradas en el corazón de la ciudad de Salta, cuando un ruido seco llamó la atención de quienes pasaban por la esquina de Leguizamón y Vicente López. No se trataba del habitual bullicio del ir y venir de los vehículos, sino del golpe que marcó el inicio de un robo: dos hombres habían destrozado una ventanilla de un automóvi estacionado para sacar lo que encontraran a mano.

Según fuentes policiales, los sospechosos tomaron un bolso con ropa, una billetera con documentación y dinero en efectivo, y emprendieron la huida entre los autos. Sin embargo, la rápida comunicación de la damnificada con el sistema de emergencias permitió que un móvil del Departamento de Seguridad Urbana los ubicara a pocas cuadras del lugar.

Los agentes lograron interceptar y demorar a los dos jóvenes, de 18 y 27 años, que llevaban consigo las pertenencias robadas. Todo fue recuperado y devuelto a su propietaria.

El hecho generó preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona, ya que la esquina en cuestión es uno de los puntos más transitados del macrocentro y de muchísimo movimiento teniendo en cuenta que en el lugar se encuentra el club Gimnasia y Tiro, donde a todas horas hay actividad. Ambos demorados quedaron a disposición de la Justicia, mientras la Fiscalía Penal 2 dispuso las medidas de rigor para avanzar en la causa.

Últimas noticias

