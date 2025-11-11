PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
11 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Gremio de Camioneros
Cámara de Diputados de Salta
Docentes
Municipalidad de Coronel Juan Solá (Morillo)
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
Gremio de Camioneros
Cámara de Diputados de Salta
Docentes
Municipalidad de Coronel Juan Solá (Morillo)
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Será juzgado por amenazar a su exsuegra en Orán

Confirman la preventiva a un hombre de 38 años.
Martes, 11 de noviembre de 2025 02:08
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El caso tuvo origen el 3 de marzo pasado, cuando una mujer de barrio Mitre, en la ciudad de Orán, denunció a la expareja de su hija por haber irrumpido en su vivienda durante su ausencia. Según el relato de la denunciante, al regresar de un viaje encontró al hombre dentro de la casa y, al pedirle que se retirara, este reaccionó con enojo y violencia verbal.

De acuerdo con la denuncia, el acusado le gritó que "era el nuevo dueño de la propiedad" y que su hija le había otorgado permiso para permanecer allí. Testigos indicaron que el hombre se encontraba en estado de ebriedad, lo que agravó la tensión del momento. Temiendo por su integridad, la mujer llamó de inmediato a la Policía, que arribó al lugar y procedió a su detención.

Durante la intervención policial se constató que el sujeto tenía un pedido de captura vigente en el marco de otra causa judicial, además de medidas cautelares previas que incluían una prohibición de acercamiento hacia su expareja. Estas restricciones habían sido dispuestas tras episodios anteriores de violencia, lo que reforzó la gravedad del hecho denunciado.

Al radicar la denuncia, la mujer también reveló que su hija padece cáncer y atraviesa un tratamiento médico que la obliga a tomar medicación sedante, situación que la deja en un estado de vulnerabilidad. Explicó que el acusado se aprovechaba de esa condición y, en reiteradas ocasiones, le suministraba bebidas alcohólica.

Ayer, la jueza de Garantías Norma Roxana Palomo resolvió ratificar la prisión preventiva del acusado, de 38 años, por considerarlo presunto autor de los delitos de amenazas y desobediencia judicial.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD