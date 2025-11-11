PUBLICIDAD

22°
11 de Noviembre, Salta, Centro, Argentina
Narcotráfico en Salta
El Carril
educación desmiente
Policiales

Intensa búsqueda de una mujer mayor que falta a su hogar desde el viernes

Se trata de Josefina Palomeque de 89 años. La mujer fue vista por última vez el pasado viernes cuando salió de su hogar.
Martes, 11 de noviembre de 2025 11:56
La familia de Josefina Palomeque, de 89 años, pide ayuda para dar con su paradero. La mujer, que vive en la ciudad de Salta en zona centro, fue vista por última vez el viernes, y desde entonces no se tienen noticias de ella.

Su hijo contó a través de redes sociales que cuando su madre salió de la vivienda no había nadie en el domicilio, por lo que se desconoce qué vestimenta llevaba puesta. “Ella es mi mamá, no la vemos desde el viernes. Cuando salió no estábamos, así que no sabemos qué llevaba puesto. Tiene 89 años, es delgada y bajita, está sana, pero no sabemos nada de ella. Si alguien la vio, por favor comuníquese”, expresó con angustia.

Josefina es de contextura delgada, baja estatura y goza de buen estado de salud, según detalló su familia. Hasta el momento no hay indicios sobre su paradero, por lo que se solicita la colaboración de toda la comunidad para aportar información.

📞 Cualquier dato que pueda ayudar en la búsqueda puede comunicarse al 3874494615 o acercarse a la comisaría más cercana. La familia ya radico la denuncia sobre su desaparición en la Policía

 

 


 

