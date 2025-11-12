PUBLICIDAD

16°
12 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
TEMAS

gobernadores dialoguistas
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
Gobierno nacional
operadora de Puesto Guardián
Cámara de Diputados de Salta
Inseguridad en Salta
Inseguridad en Salta

Un robo en la zona sureste terminó con un joven detenido tras una rápida persecución policial

Un comerciante alertó al 911 después de notar que un joven escapaba con productos robados de su local en la ruta 26 y avenida Monseñor Tavella. Minutos después, el sospechoso fue interceptado por motoristas de la Policía, que además secuestraron la moto usada en la fuga.
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 06:42
Un joven de 21 años fue detenido luego de robar un comercio.
El mediodía en la zona sureste de la Capital se vio alterado por una escena breve pero tensa: un joven escapando a toda velocidad en motocicleta con varios elementos hurtados de un comercio. El hecho ocurrió sobre la ruta provincial 26, a la altura de avenida Monseñor Tavella, y terminó con el sospechoso detenido a pocas cuadras, luego de una rápida persecución.

El dueño del local fue quien dio aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911, aportando las características del ladrón y del rodado en el que huyó. Con esos datos, los efectivos del Departamento Motorista de Emergencia Policial iniciaron un operativo cerrojo en la zona, que permitió localizar al joven de 21 años cuando intentaba esconderse entre calles internas del barrio.

Durante el procedimiento, la moto utilizada en el robo fue secuestrada y trasladada a sede policial para las pericias correspondientes. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal 3, que interviene en la causa por hurto en grado consumado.

Los investigadores analizan ahora las cámaras de seguridad del sector para determinar si el joven actuó solo o con cómplices, mientras el damnificado formalizó la denuncia en la comisaría de la jurisdicción.

Temas de la nota

Temas de la nota

