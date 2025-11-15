Megaoperativo policial en la zona sudeste de Salta: cuatro detenidos, armas y motos secuestradas

Un intenso operativo desplegó este sábado la Policía de Salta en la zona sudeste de la ciudad, que incluyó ocho allanamientos simultáneos en los barrios Democracia, Siglo XXI y Jaime Dávalos, varias detenciones y armas secuestradas.

La causa que motivó el despliegue de la fuerza de seguridad en esta ocasión no es por narcotráfico, sino por lesiones graves y abuso de armas contra un hombre, en el marco de un disturbio ocurrido el 1 de noviembre en la cancha del barrio San Ignacio, según informó el Ministerio de Seguridad.

Como resultado de los operativos, fueron detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer, todas mayores de edad.

Armas, celulares y motos secuestradas

Entre los elementos secuestrados durante los allanamientos hay un arma de aire comprimido, armas blancas, un arma tipo rifle, cuatro celulares (uno con requerimiento judicial) y dos motos, además de otros objetos de interés para la causa.

El megaoperativo fue ordenado por la Dirección General de Investigaciones, y supervisado por el jefe de la Policía, Diego Bustos, junto con el subjefe Walter Toledo y el director de Investigaciones, Óscar Chocobar.

En cuanto a la intervención judicial, la Fiscalía Penal 6 y el Juzgado de Garantías 8 están a cargo de la investigación.

Una batalla campal en una cancha

Una batalla campal, durante un partido de fútbol barrial, fue el detonante del accionar policial. El hecho ocurrió el 1 de noviembre cuando se enfrentaban equipos de los barrios Siglo XXI y 2 de Abril. En aquella fatídica tarde, testigos relataron que el caos fue generalizado y hasta hubo disparos de arma de fuego.

Además, se había informado que el árbitro fue brutalmente golpeado por varias personas, un jugador resultó herido de bala en la pierna y luego fue trasladado al Hospital San Bernardo.

Este hecho suma un capítulo más a la creciente violencia en el fútbol amateur de Salta. No es el primer incidente grave: ya se registraron agresiones contundentes contra árbitros en torneos barriales, y en algunos casos se utilizaron armas. La violencia también se replicó durante este año en otras canchas del Valle de Lerma.