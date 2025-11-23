Séptima condena para un ladrón adicto

Un ladrón conocido en la ciudad de Salta fue nuevamente atrapado por la policía y condenado por la justicia, esta vez a solo cuatro meses de prisión efectiva, tras ser individualizado como el autor de un robo tipo descuido ocurrido en el mes de septiembre pasado.

Es ésta la séptima vez que lo declaran reincidente en este tipo de delitos, informaron fuentes judiciales.

El sujeto además es un conocido consumidor de estupefacientes, adicción que lo lleva repetidamente a delinquir, sostiene la fuente. Por lo cual la justicia solicitó un tratamiento de rehabilitación urgente para el condenado.

el hombre de 47 años, declarado reincidente por séptima vez, fue condenado en los últimos días a cuatro meses de prisión efectiva por hurto simple reiterado (dos hechos).

El juez de Garantías interviniente ordenó su inmediato traslado a la Unidad Carcelaria 1 y solicitó que reciba tratamiento por su adicción a sustancias estupefacientes.

Uno de los hechos por los cuales fue denunciado ocurrió en septiembre pasado, cuando aprovechando el descuido de un residente que dejó la puerta abierta, ingresó a un edificio y se llevó una bicicleta y un par de zapatillas. El imputado escapó pero fue captado por las cámaras de seguridad y finalmente fue identificado y demorado.

El sujeto fue condenado en el marco de un juicio abreviado acordado durante una audiencia flexible y multipropósito del Plan de Oralidad.

En el mismo fallo, el juez sobreseyó a otro hombre que había llegado acusado en las mismas causas y declaró desafectados su buen nombre y honor.