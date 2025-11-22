VIDEOS. San Lorenzo perdió en Santiago del Estero, Central Córdoba clasificó a los cuartos de final

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Central Córdoba le dio vuelta el marcador a San Lorenzo de Almagro y le ganó 2 a 1 en Santiago del Estero, por lo que se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El ciclón se puso en ventaja a los 46 minutos del primer tiempo, con un tanto convertido por Facundo Gulli.

El local llegó a la igualdad a los 21 del complemento con un penal bien ejecutado por Lucas Varaldo.

Cinco minutos después, el ciclón se quedó con un jugador menos, por la expulsión del defensor Romaña, luego de un enfrentamiento pecho a pecho contra Matías Perelló. El árbitro decidió sacarle la segunda amarilla y al ya estar amonestado, se tuvo que ir del encuentro.

Cuando el partido se iba al alargue, José Florentín anotó para Central Córdoba, con un potente disparo.

El conjunto santiagueño ahora espera por el vencedor de Rosario Central vs. Estudiantes, que jugarán este domingo a las 17.30, en Rosario.

