Madrugada sangrienta en Salta: un hombre fue asesinado a puñaladas

La madrugada en el barrio Hernando de Lerma se tiñó de tragedia. En plena vía pública, sobre el pasaje Joaquín Castellano, entre las calles Córdoba y Zabala, fue encontrado sin vida un hombre de aproxiimadamente 33 años, con varias heridas de arma blanca que le provocaron una muerte casi inmediata.

Según las primeras informaciones recabadas por El Tribuno, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada, cuando vecinos alertaron a la Policía tras escuchar corridas, gritos y pedidos de auxilio. Al salir a la calle, algunos testigos vieron el cuerpo del hombre tendido sobre la vereda, envuelto en un charco de sangre.

Al llegar, efectivos policiales constataron la escena y solicitaron de inmediato la presencia del Samec, pero los médicos solo pudieron confirmar el deceso. El cuerpo presentaba al menos tres estocadas mortales (a simple vista), según los primeros reportes. La causa del fallecimiento habría sido un shock hipovolémico, producto de la pérdida de abundante de sangre.

Ante la gravedad del hecho, la Policía acordonó tres cuadras alrededor del lugar y comenzó las tareas de investigación junto a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. En la escena trabajan los peritos del CIF, quienes recolectaron muestras de sangre y otros rastros que podrían ser determinantes para identificar al o los agresores.

No se descarta que el crimen haya sido el resultado de un enfrentamiento, ya que varios vecinos aseguran haber visto a más de una persona corriendo minutos antes del hallazgo. Tampoco se descarta que el hombre haya sido apuñalado en otro punto y se haya desplomado en el lugar donde finalmente fue encontrado.

Las cámaras de seguridad de los negocios y viviendas cercanas, y de la Policía podrían ser clave para reconstruir los últimos momentos de la víctima y determinar las circunstancias exactas del hecho.

El caso generó un fuerte impacto entre los residentes del barrio, quienes describieron una madrugada “de terror” marcada por el sonido de las sirenas y la presencia policial. “Cuando miramos por la ventana, vimos toda la calle llena de sangre”, contó una vecina.

Por el momento, el cuerpo continúa en el lugar y será trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se le realizará la autopsia correspondiente.