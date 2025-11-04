PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
4 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Violencia escolar
cerrillos
Enfermedades respiratorias
powerlifting
fas 2025
dar a luz
Siniestro vial
Motochorros detenidos
Violencia escolar
cerrillos
Enfermedades respiratorias
powerlifting
fas 2025
dar a luz
Siniestro vial
Motochorros detenidos

DÓLAR OFICIAL

$1500.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Motochorros detenidos

Persecución en barrio Solidaridad: atraparon a dos motochorros

Un vecino de barrio Solidaridad sufrió el robo de su celular durante la madrugada del martes. Gracias a su denuncia inmediata, la Policía logró interceptar a los sospechosos, que se desplazaban en moto, y recuperar el vehículo utilizado en el hecho.
Martes, 04 de noviembre de 2025 11:25
Motochorros fueron detenidos por la Policía de Salta.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El hecho delictivo ocurrió en las primeras horas de la madrugada, cuando un hombre que caminaba por calles internas de barrio Solidaridad, en la zona sudeste de la ciudad de Salta, fue sorprendido por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta. En cuestión de segundos, le arrebataron el teléfono celular y huyeron a toda velocidad.

De inmediato, el damnificado dio aviso a los efectivos de la Comisaría N° 5, quienes desplegaron un operativo de búsqueda por los sectores cercanos. Gracias a los datos aportados por la víctima, los uniformados lograron divisar una motocicleta con las características descriptas y ordenaron su detención.

Los sospechosos, al notar la presencia policial, intentaron escapar, pero fueron interceptados a pocas cuadras. Durante el procedimiento se secuestró el rodado utilizado para cometer el ilícito, el cual quedó a disposición de la Justicia.

Los dos hombres fueron demorados y trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Fiscalía Penal N° 6, que dispuso las primeras diligencias en la causa.

Los robos bajo la modalidad motochorro sigue siendo una preocupaciones en la ciudad de Salta.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD