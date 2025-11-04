Persecución en barrio Solidaridad: atraparon a dos motochorros

El hecho delictivo ocurrió en las primeras horas de la madrugada, cuando un hombre que caminaba por calles internas de barrio Solidaridad, en la zona sudeste de la ciudad de Salta, fue sorprendido por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta. En cuestión de segundos, le arrebataron el teléfono celular y huyeron a toda velocidad.

De inmediato, el damnificado dio aviso a los efectivos de la Comisaría N° 5, quienes desplegaron un operativo de búsqueda por los sectores cercanos. Gracias a los datos aportados por la víctima, los uniformados lograron divisar una motocicleta con las características descriptas y ordenaron su detención.

Los sospechosos, al notar la presencia policial, intentaron escapar, pero fueron interceptados a pocas cuadras. Durante el procedimiento se secuestró el rodado utilizado para cometer el ilícito, el cual quedó a disposición de la Justicia.

Los dos hombres fueron demorados y trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Fiscalía Penal N° 6, que dispuso las primeras diligencias en la causa.

Los robos bajo la modalidad motochorro sigue siendo una preocupaciones en la ciudad de Salta.