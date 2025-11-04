PUBLICIDAD

Salta, Centro, Argentina
Homicidio en Salta
Cafayate
Violencia escolar
cerrillos
Enfermedades respiratorias
powerlifting
fas 2025
dar a luz
Deportes

Una niña carrileña es la nueva campeona mundial de powerlifting

Con apenas 10 años, la pequeña Victoria Toconas hizo historia en Buenos Aires. Levantó más de su propio peso, rompió dos récords mundiales y se consagró campeona del mundo en powerlifting. Entrena en El Carril junto a su papá y ya es orgullo salteño.
Martes, 04 de noviembre de 2025 09:41
En el municipio de El Carril, la alegría no entra en un solo gimnasio. Victoria Toconas, una niña de apenas 10 años, se consagró campeona en el Mundial de IPL Powerlifting que se disputó en la Villa Olímpica de la Ciudad de Buenos Aires, dejando su nombre grabado en la historia del deporte salteño y nacional.

Con una sonrisa tímida pero una fuerza increíble, Victoria batió dos récords mundiales en su categoría. En sentadilla (squat) levantó primero 90 kilos, y luego fue por más, alcanzó los 100 kilos, estableciendo un nuevo récord mundial. Como si fuera poco, en la modalidad de peso muerto (deadlift) volvió a brillar, primero con 80 kilos, y después con 90 kilos, rompiendo otra marca global. “Fue una actuación sobresaliente”, destacaron desde la Municipalidad de El Carril, orgullosos del logro de la joven deportista.

El powerlifting, o levantamiento de potencia, es un deporte de fuerza que consiste en levantar el mayor peso posible en tres ejercicios básicos: sentadilla, press de banca y peso muerto. El objetivo en competición es conseguir la máxima cantidad de peso en una sola repetición de cada uno de estos movimientos.

Victoria entrena bajo la mirada atenta de su papá, Marcos Toconas, instructor y competidor de powerlifting, quien desde hace años impulsa este deporte en la región. Juntos forman un equipo que demuestra que la constancia, la pasión y el apoyo familiar pueden mover montañas... o levantarlas.

El powerlifting, una disciplina que combina fuerza, técnica y superación personal, está ganando terreno entre los deportistas salteños. En El Carril ya se practica de forma profesional y, con ejemplos como el de Victoria, promete inspirar a muchos más.

Desde el corazón del Valle de Lerma, una pequeña gigante ya levanta sueños que pesan toneladas.

