Robó una camioneta chocó y huyó; su patrón lo entregó cuando logró despertarlo

El tallerista y preparador de autos de competición, Fernando Marcilese, entregó en la tarde de ayer a uno de sus colaboradores a la Brigada de Investigaciones, luego de corroborar en cámaras de seguridad que fue un integrante de su equipo quien había ingresado la noche del domingo a su taller, alrededor de las 2 de la madrugada, y se había llevado su camioneta VW Amarok de color gris oscuro. Sobre ese vehículo, en las primeras horas del lunes, protagonizó un escandaloso choque contra dos vehículos en el barrio Solís Pizarro.

La Policía de Salta se presentó en el taller, donde lo aguardaba el preparador de máquinas de competición y karting, junto al abogado Pablo Suárez Nelson, y el responsable del siniestro vial, que produjo daños materiales y dejó dos heridos que fueron dados de alta ayer.

La Policía corroboró que la Volkswagen Amarok estaba involucrada en los dos choques ocurridos en el barrio Solís Pizarro.

Según pudo confirmar El Tribuno, el rodado se encontraba dentro del taller mecánico —que no abre al público por tratarse de un espacio de alta competición— ubicado en calle Ingeniero Maury al 500.

El propietario del vehículo señaló a los efectivos que fue él quien ubicó al presunto responsable, que en la madrugada había sacado su vehículo y lo regresó chocado.

El análisis de las cámaras de seguridad del sector permitirá reconstruir el recorrido del vehículo y determinar las circunstancias en que se produjeron los siniestros.

El doble siniestro vial ocurrió ayer a las 6.30, cuando una Volkswagen Amarok oscura embistió a dos automóviles y escapó del lugar.

El primer impacto fue contra un Renault Logan que circulaba por avenida Pizarro. Su conductor, un chofer de la aplicación DiDi, relató que se dirigía a buscar a una pasajera cuando fue embestido por la camioneta, que circulaba a gran velocidad.

Tras ese choque, la Amarok continuó su marcha sin detenerse y colisionó de frente contra un Peugeot 206, también al servicio de una aplicación de transporte, en el que viajaban dos pasajeros.

Una fuente confiable aseguró que todo se trató de daños materiales y que los conductores y pasajeros ya fueron dados de alta, tras ser asistidos en la mañana de ayer primeramente por el Samec y luego en el hospital público San Bernardo.

La camioneta fue peritada ayer por Criminalística y finalmente quedó secuestrada.

Vio su Amarok por El Tribuno

El tallerista de alta competición le habría asegurado a su abogado que al levantarse fue a su taller y se dio con su camioneta totalmente destrozada.

Que fue a las cámaras de seguridad para individualizar quien la había robado en la noche del domingo en la madrugada del lunes.

Que entró a la página de El Tribuno y vio con asombro cómo su camionetas había una maniobra de aquellas para huir de una colisión.

Tardó horas en comunicarse con el sospechoso y al hacerlo lo trajo al taller y llamó a la policía para que lo detengan y aclare lo que hizo.