Localizaron la camioneta que protagonizó el doble siniestro vial en Solís Pizarro

Luego de un amplio operativo de rastrillaje, la Policía de Salta logró localizar la camioneta Volkswagen Amarok negra que había protagonizado un doble siniestro vial en el barrio Solís Pizarro y se había dado a la fuga.

Según pudo constatar El Tribuno, el rodado fue encontrado dentro de un taller mecánico ubicado en calle Ingeniero Maury al 500, donde permanecía guardado. Personal de la fuerza trabajó en el lugar para realizar pericias y levantar rastros que permitan avanzar en la investigación.

Foto: El Tribuno

Además, los investigadores analizan las cámaras de seguridad del sector para reconstruir el recorrido del vehículo y determinar las circunstancias en que se produjeron los siniestros.

El doble siniestro vial ocurrió esta mañana, alrededor de las 6.30, cuando una Volkswagen Amarok negra embistió a dos automóviles y escapó del lugar.

El primer impacto fue contra un Renault Logan que circulaba por avenida Pizarro. Su conductor, un chofer de la aplicación Didi, contó que se dirigía a buscar a una pasajera cuando fue embestido por la camioneta que circulaba a gran velocidad.

Tras ese choque, la Amarok continuó su marcha sin detenerse y colisionó de frente contra un Peugeot 206, también al servicio de una aplicación de transporte, en el que viajaban dos pasajeros.

El conductor del Peugeot fue trasladado por el Samec al hospital San Bernardo con politraumatismos varios. “Intentó esquivarlo y no pudo”, relató un testigo que presenció el momento del impacto.

Foto: El Tribuno

Vecinos del barrio salieron a auxiliar a las víctimas, mientras el conductor de la camioneta realizó una peligrosa maniobra en reversa para escapar. Desde ese momento, la Policía inició un intenso operativo de búsqueda, que culminó con el hallazgo del vehículo en las últimas horas.

Hasta el momento no se conocieron más datos sobre el conductor ni sobre las circunstancias precisas en que se produjo el doble siniestro vial.