Iba a toda velocidad, chocó dos autos y huyó sin importarle nada en barrio Solís Pizarro

El barrio Solís Pizarro fue escenario de un grave accidente durante la madrugada de este lunes. Alrededor de las 6.30 de la mañana, una camioneta Volkswagen Amarok negra embistió a dos automóviles y se dio a la fuga, dejando a uno de los conductores con politraumatismos y su vehículo totalmente destruido, mientras que al primero lo abandonó también con un fuerte impacto. El hecho ocurrió en la avenida Pizarro y calle Ñandú.

Según relató uno de los choferes de la aplicación Didi, el primero afectado fue su auto, un Renault Logan, que circulaba por la avenida principal. El conductor señaló que iba a buscar a una pasajera cuando todo sucedió.

El hombre relató que observó cómo una camioneta se le venía encima. “Intenté hacer una maniobra para evitar ser chocado, pero fue imposible”, contó Julio, chofer de la aplicación. “Me chocó en la puerta delantera y siguió a toda velocidad. Yo me encuentro bien, pero mi auto es mi herramienta de trabajo. Soy jubilado y este es mi otro sustento”, explicó visiblemente preocupado.

Tras ese primer impacto, la Amarok continuó su marcha sin detenerse y terminó embistiendo de frente contra un Peugeot 206, también al servicio de una aplicación de transporte. En el vehículo viajaban dos pasajeros, quienes, aunque resultaron ilesos, se retiraron rápidamente del lugar para dirigirse a trabajar, según contó Julio.

La foto que sacó Julio de la Amarok

El conductor del Peugeot, en estado de shock y con fuertes dolores, fue asistido por el Samec y trasladado al hospital San Bernardo, donde ingresó con politraumatismos varios. “Intentó esquivarlo y no pudo”, relató otro testigo que presenció el momento del impacto.

Vecinos del barrio salieron en auxilio de los damnificados, mientras el conductor de la Amarok realizaba una peligrosa maniobra de marcha atrás para escapar. “Ni siquiera se detuvo para ver cómo estaban los que viajaban en el auto. Una desaprensión importante. Este tipo no debería manejar más. Seguramente venía alcoholizado**”, agregó el vecino que fue quien salió a asistir a las víctimas.

Las autoridades, el conductor podría haber estado bajo los efectos del alcohol, dado el horario y la forma temeraria en que manejaba. En este momento, la Policía de Salta lleva adelante un operativo de búsqueda y analiza las cámaras de seguridad del sector para reconstruir el trayecto de la camioneta.

Se solicita a toda persona que haya visto una Volkswagen Amarok negra con daños importantes en la parte delantera que comunique la información al Sistema de Emergencias 911.