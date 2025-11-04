Policía con miles de videos de abuso sexual

La detención de un exintegrante de la Policía Federal por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil sigue generando conmoción en Salta, debido a la enorme cantidad de archivos encontrados en su poder. El imputado, de 31 años, fue acusado por el delito de "distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravado", ya que las víctimas son menores de 13 años.

Según informó la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia, durante el allanamiento se secuestraron más de 60 mil archivos con imágenes y videos de niños abusados. Además, se incautaron dos teléfonos celulares que podrían contener más material, lo que amplía el alcance de la investigación.

El perfil

Sobre el detenido, se informó que se trata de un ex agente de la Policía Federal de rango bajo, que cumplía funciones administrativas. Para las tareas que realizaba no se requería conocimiento técnico especializado.

La fiscal Sofía Cornejo, a cargo del caso, expresó su asombro por la cantidad de videos hallados y señaló que la investigación recién comienza. También remarcó que este tipo de delitos suele permanecer oculto y silenciado. "Lo que hacen con sus celulares o computadoras es algo muy privado", indicó. Asimismo, explicó que es muy difícil recibir denuncias de terceros, y que este tipo de casos se detectan gracias a herramientas especializadas.

La detección de la actividad ilícita fue posible gracias al sistema estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS), una plataforma dedicada a combatir la explotación sexual infantil. Este sistema colabora con entidades internacionales para la protección y rescate de niños, niñas y adolescentes.