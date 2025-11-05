PUBLICIDAD

5 de Noviembre, Salta, Centro, Argentina
Derecho de Propiedad
Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15
sub-19
Centro Juventud Antoniana
Contrabando en Salta
Compra de armas
Auto secuestrado
Temblor en Salta
Auto secuestrado

Detectaron en Salta un auto con pedido de secuestro de Buenos Aires

Un control vehicular en villa San Antonio permitió recuperar un automóvil con requerimiento judicial emitido en la provincia de Buenos Aires. El conductor, un hombre de 52 años, fue **demorado** y el vehículo quedó a disposición de la Justicia.
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 07:10
Un procedimiento de rutina terminó revelando un caso con derivaciones judiciales interprovinciales. Este martes por la tarde, en un operativo desplegado por la Dirección General de Seguridad Vial, se detectó un automóvil con pedido de secuestro activo en Buenos Aires.

El control se realizaba en la intersección de avenida 16 de Septiembre y Gabino Blanco, en plena villa San Antonio, cuando los agentes verificaron los datos del rodado a través del sistema nacional de antecedentes. La consulta arrojó que el vehículo tenía un requerimiento judicial vigente, lo que motivó su inmediata retención.

El conductor, un hombre de 52 años, no pudo justificar la procedencia del vehículo. Tras la intervención de los uniformados, fue demorado preventivamente y trasladado para su identificación formal.

El automóvil fue secuestrado y quedó bajo custodia hasta que se concrete la revisión documental y las pericias técnicas correspondientes. La Fiscalía Penal con competencia en la zona tomó intervención en el hecho para coordinar las actuaciones con las autoridades judiciales bonaerenses, que habían emitido el pedido de secuestro.

Fuentes consultadas señalaron que la coordinación entre las fuerzas provinciales y los sistemas nacionales de verificación permite rastrear vehículos vinculados a causas judiciales o delitos patrimoniales en distintas jurisdicciones.


 

