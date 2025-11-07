Hoy, audiencia clave en la causa contra Kila Gonza

Una audiencia decisiva se desarrollará hoy, a partir de las 9, en la Sala 1 del Tribunal de Impugnación, donde se definirá la nueva pena contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto "Kila" Gonza, y su exfuncionario Sergio Armando, condenados por fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios.

El encuentro fue convocado luego de que la Sala 4 del Tribunal de Impugnación resolviera revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la fiscal penal de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio. En su fallo, el Tribunal coincidió con la Fiscalía y sostuvo que los hechos no fueron tentativos, como se había determinado inicialmente, sino consumados, lo que implica un agravamiento de la pena.

En diciembre de 2022, un tribunal había condenado a Gonza a tres años de prisión en ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al considerarlo autor de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (dos hechos) y peculado de trabajos y servicios. Armando, por su parte, recibió dos años y ocho meses de prisión condicional.

Sin embargo, el nuevo fallo cambia radicalmente el escenario judicial. Al declarar que el fraude fue un delito consumado y no un intento frustrado, el Tribunal determinó que la condena debe agravarse, lo que dejaría sin efecto la condicionalidad de la pena.

La resolución del Tribunal de Impugnación -que también rechazó los recursos presentados por las defensas- confirma la responsabilidad penal de los acusados por los delitos de fraude al Estado y peculado, en concurso real.