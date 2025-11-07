PUBLICIDAD

7 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Torneo Nacional de Ligas
Escándalo de corrupción en ANDIS
La Libertad Avanza
mate salta
Día del empleado municipal
Alfredo Olmedo
Especial
Narcoavioneta
Policiales

Hoy, audiencia clave en la causa contra Kila Gonza

Deben resolver una nueva pena contra el exintedente.
Viernes, 07 de noviembre de 2025 02:08
Kila Gonza cuando afrontó el juicio en 2022.
Una audiencia decisiva se desarrollará hoy, a partir de las 9, en la Sala 1 del Tribunal de Impugnación, donde se definirá la nueva pena contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto "Kila" Gonza, y su exfuncionario Sergio Armando, condenados por fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios.

El encuentro fue convocado luego de que la Sala 4 del Tribunal de Impugnación resolviera revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la fiscal penal de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio. En su fallo, el Tribunal coincidió con la Fiscalía y sostuvo que los hechos no fueron tentativos, como se había determinado inicialmente, sino consumados, lo que implica un agravamiento de la pena.

En diciembre de 2022, un tribunal había condenado a Gonza a tres años de prisión en ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al considerarlo autor de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (dos hechos) y peculado de trabajos y servicios. Armando, por su parte, recibió dos años y ocho meses de prisión condicional.

Sin embargo, el nuevo fallo cambia radicalmente el escenario judicial. Al declarar que el fraude fue un delito consumado y no un intento frustrado, el Tribunal determinó que la condena debe agravarse, lo que dejaría sin efecto la condicionalidad de la pena.

La resolución del Tribunal de Impugnación -que también rechazó los recursos presentados por las defensas- confirma la responsabilidad penal de los acusados por los delitos de fraude al Estado y peculado, en concurso real.

 

