Rastreo digital fue clave para la detención de un "motochorro" tras el robo de una bicicleta

Un operativo coordinado por el Sistema de Emergencias 911 permitió identificar la ruta de un delincuente que había sustraído una bicicleta en el centro. El hombre fue detenido y el bien recuperado en barrio Unidad luego del seguimiento mediante cámaras de seguridad.
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 07:29
La bicicleta que le fue sustraída a una mujer en el centro salteño y fue recuperada.
El tránsito habitual del microcentro se vio interrumpido en la tarde de este martes cuando una mujer denunció el sustracción de su bicicleta bajo la modalidad conocida como motochorro. El hecho se produjo a escasos metros de una zona comercial concurrida, donde el movimiento peatonal y vehicular suele ser constante.

El uso de recursos tecnológicos y la coordinación operativa permitieron resolver un robo perpetrado . El procedimiento se puso en marcha luego de que la damnificada emitiera una alerta al Sistema de Emergencias 911. El Centro de Videovigilancia activó el monitoreo de la zona central, logrando captar el recorrido que tomó el delincuente tras el arrebato de la bicicleta.

La información obtenida mediante el seguimiento en tiempo real fue determinante para la resolución del caso. Los datos sobre la ruta de escape del sujeto, quien utilizaba una motocicleta, fueron comunicados a las patrullas en servicio.

Personal de la Subcomisaría Lola Mora fue el encargado de interceptar al sospechoso en la zona sur de la ciudad, específicamente en el barrio Unidad. El hombre, de 46 años, fue demorado en el lugar y se concretó el hallazgo de la bicicleta sustraída.

Este caso subraya cómo la articulación entre la tecnología de vigilancia urbana y la respuesta policial acorta los tiempos de resolución de los delitos en flagrancia. El demorado y el elemento recuperado quedaron a disposición de la Justicia. En las actuaciones interviene la Fiscalía Penal 5, que continuará con las diligencias procesales correspondientes por el hurto.

