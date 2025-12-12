Cachi: la justicia deniega prisión domiciliaria a acusado del homicidio del kinesiólogo

El crimen que conmocionó a la localidad de Cachi en mayo de este año sigue siendo un tema central de discusión en el ámbito judicial de la provincia. La víctima, David Corimayo, un kinesiólogo de 42 años, fue encontrado el pasado 2 de mayo dentro de su automóvil, en un estado de inconsciencia y con graves lesiones. A pesar de los esfuerzos médicos para salvar su vida, Corimayo falleció días después en el hospital San Bernardo de la ciudad de Salta.

El trágico suceso comenzó con una discusión de tránsito entre Corimayo y el acusado, un hombre de 25 años, quien tras el altercado habría atacado violentamente a la víctima. Según la investigación, el agresor interceptó a Corimayo en dos ocasiones en la vía pública: primero cuando se desplazaba en su vehículo y luego cuando lo agredió físicamente. Las lesiones sufridas por el kinesiólogo fueron críticas, incluyendo un politraumatismo craneoencefálico grave, que finalmente le causó la muerte.

En la jornada del jueves, se llevó a cabo una audiencia clave en el marco de la prisión preventiva del imputado. El fiscal penal 2, Gabriel González, presentó los avances de la investigación y argumentó en contra del pedido de la defensa, que solicitaba la revisión de la prisión preventiva para conceder al acusado el beneficio del arresto domiciliario.

La jueza de Garantías 8 del distrito Centro, Claudia Puertas, tras escuchar los alegatos de ambas partes, resolvió rechazar el pedido de la defensa y confirmar la prisión preventiva. De esta manera, el joven de 25 años continuará detenido mientras se desarrollan las investigaciones sobre el homicidio.

La causa sigue su curso y se espera que en las próximas semanas se den a conocer más detalles sobre el proceso judicial. Mientras tanto, la comunidad de Cachi y familiares de la víctima claman por justicia ante un caso que alteró la calma habitual de la zona.