Secuestro de arma de fuego
Sucedió en Cerrillos
Un héroe de cuatro patas
Incautación de marihuana
Estafa en Salta
expo moda cerrillos
UNSa
Desalojos
Entrevista a Sebastián Barrios
Policiales

Allanamiento en la finca vinculada a dirigentes de la AFA: encontraron 45 autos de lujo y 7 motos

Todos los vehículos son propiedad de la firma Real Central SRL, según indicaron fuentes judiciales.
Viernes, 12 de diciembre de 2025 11:30
En el allanamiento de la finca de Pilar, ordenado por el juez Daniel Rafecas, hallaron 45 autos de lujo y/o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, todos propiedad de la firma Real Central SRL. 

La finca en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, es atribuida a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, en el marco de una investigación patrimonial.

Según fuentes judiciales, al predio registrado a nombre de la sociedad Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ingresaron también seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.

El procedimiento comprende la filmación completa del lugar, además de la toma de fotografías en todas las áreas del inmueble. Las medidas incluyen el relevamiento y la tasación de vehículos u objetos suntuarios que se encontraron en el predio.

La diligencia forma parte de las medidas de prueba dispuestas por Rafecas para determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la Asociación del Futbol Argentino. 

