Operativos en Salta: un golpe al narcotráfico y al contrabando con más de 500 policías en acción

El sol apenas había salido cuando un contingente de más de 500 policías comenzó a tomar las calles de Salta. No fue una simple patrullaje rutinario. En su lugar, un plan de acción altamente coordinado se desplegó a lo largo de la provincia, abarcando desde la Capital hasta el norte profundo, con el fin de frenar la criminalidad que azota las rutas nacionales y provinciales. Este operativo masivo, ejecutado por unidades especiales de los 14 Distritos de Prevención, marcó el pulso de una jornada donde la seguridad ciudadana fue el eje central.

La Policía no solo se encargó de patrullar puntos críticos, sino que también realizó controles vehiculares exhaustivos y de fiscalización de transporte. A lo largo del día, se revisaron más de 4700 vehículos y se labraron más de 400 actas de infracción por incumplimiento de normativas viales. Pero el verdadero hallazgo ocurrió en la zona de Güemes y Luis Burela, donde se descubrió un cargamento de 54 neumáticos de contrabando, que fueron secuestrados en un golpe directo al tráfico ilegal de bienes.

Lo que parecía ser un operativo más, rápidamente se transformó en una jornada crucial para combatir el narcotráfico en la provincia. Durante el control en Orán y otras localidades, fueron incautadas dosis de marihuana y cocaína, lo que demuestra el nexo entre las rutas de Salta y el flujo de estupefacientes que atraviesa el país. Este golpe a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas dejó al descubierto redes delictivas activas en la región.

Sin embargo, no solo el contrabando y las drogas fueron foco de las intervenciones. El desmantelamiento de bandas que operaban bajo el radar de las autoridades también fue una de las prioridades. En un operativo en el barrio Castañares, se logró la detención de una mujer de 28 años que tenía un pedido de captura por delitos de droga. La detención fue producto de una alerta al Sistema de Emergencias 911, que activó a la Policía para intervenir ante una denuncia de desorden en una vivienda del lugar.

En total, seis personas con códigos rojos, por delitos graves como lesiones y robo, fueron detenidas, destacando la efectividad de los operativos de prevención. La Fiscalía de Salta ya intervino en los casos, y los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia para ser juzgados por los cargos correspondientes.