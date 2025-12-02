Buscan a los jóvenes de un video que muestra una brutal pelea en Güemes

La viralización de un video que muestra una brutal golpiza a un joven a la salida de un local donde se había celebrado una fiesta de 15 años, encendió las alarmas sobre la violencia juvenil y la conflictividad social en General Güemes. La Fiscalía abrió una causa y la Brigada de Investigaciones busca identificar a los jóvenes involucrados en el violento episodio que quedó registrado en las imágenes.

La filmación muestra a un joven derribado al piso brutalmente golpeado a puñetazos por otro encima de él, mientras entre ocho y 15 jóvenes lo alientan, gritando "¡Matalo! ¡Mandalo al hospital!". Tras la golpiza inicial, algunos de los agresores incluso se pelean entre ellos, pero nadie interviene.

La difusión del material evidencia la impunidad, la indiferencia de los testigos y deja reflejada la vulnerabilidad de los espacios públicos durante la noche.

Según informó el comisario mayor Simón Pistán, segundo jefe de Distrito en General Güemes, "se dio intervención a la Fiscalía, el caso ya está registrado como una causa; las primeras disposiciones son tendientes a saber quiénes son todas las personas y cómo fue la grabación del video como parte del proceso judicial", señaló Pistán.

El local donde ocurrió el hecho tiene doble función: funciona como local bailable y también se alquila para eventos sociales. Según precisó Pistán, el lugar no abre los viernes como bailable y se alquila para fiestas. Está ubicado sobre la ruta provincial 11, en General Güemes.

"En primer lugar nos enteramos del suceso por la viralización del video, el día posterior al hecho. Empezamos a investigar para ver si ese día había algún alerta, lo cual se pudo corroborar", agregó Pistán.

El comisario explicó que el alerta al Sistema de Emergencias 911 ingresó a las 5.09 de la madrugada del sábado, pero al llegar los efectivos ya no encontraron la pelea en curso, que según las imágenes del video, no duró más de tres minutos.

Al ser consultado sobre el joven golpeado y su estado de salud, respondió que "a partir de esta investigación, se verificó en diferentes hospitales y centros de atención pero no se encontraron ingresos".

El fiscal penal de General Güemes, Gustavo Vilar Rey, dispuso que la Brigada identifique a todas las personas que aparecen en el video.

Respecto a la frecuencia de estas peleas callejeras a la salida de boliches o eventos, Pistán explicó: "No ocurre todos los fines de semana, pero sí se advierten algunos sucesos durante la noche que han sido controlados. Hubo personal policial en el lugar donde se pudo intervenir".

Agregó que este tipo de hechos no es exclusivo de Güemes, sino que se observa en distintos puntos de la provincia.

"Se trata de actos de desafío y rebeldía ante la ley, con un trasfondo social. Estamos trabajando con la Municipalidad de Güemes en un plan de concientización para locales bailables y eventos sociales, especialmente en la época veraniega", concluyó.

Entre las medidas preventivas que se aplican, Pistán mencionó el control de lugares habilitados, verificación de requisitos y prevención de fiestas clandestinas, para reducir la incidencia de conflictos.

Un vecino que prefirió no dar su identidad relató que había dos consignas policiales contratadas por la familia que organizó el cumpleaños de 15, pero los efectivos se retiraron cuando salió la mayoría de la gente, antes de que comenzara la gresca.

"Todo esto ocurrió a la vuelta, es decir a una cuadra y media de un boliche bailable. Los policías no vieron nada. Quienes informaron sobre la pelea fueron vecinos que llamaron al 911, pero cuando llegó personal al lugar, la pelea ya había terminado. Intentaron comunicarse con la persona que llamó, pero no contestó", relató el vecino.

El testimonio también apunta a un patrón que se repite de manera intermitente: "No ocurre todos los fines de semana, pero cuando sucede llama la atención porque hay cierta continuidad. El tema es que los involucrados son menores de edad y por eso muchas veces los casos no se llevan a fondo", agregó.

Fuentes del Ministerio de Seguridad aclararon que "la pelea no ocurrió a la salida de un boliche, sino tras la fiesta de 15 años".

Además, aportaron que "desde que se implementaron sistemas de gestión para medir la demanda de seguridad, se determinó que se registran más de mil intervenciones policiales diarias por diferentes causas a través del 911, y el 80% de esos casos están relacionadas con conflictividad social. Esta problemática está relacionada con normas de convivencia, y suele intensificarse en ciertos períodos, a partir de septiembre, debido a la temporada de calor y vacaciones".

Prevención y mirada de especialistas

Las peleas como las que circulan en videos no surgen de la nada. Especialistas advierten que detrás suele haber consumo de sustancias, frustración, falta de control emocional y contextos de vulnerabilidad. Cuando estos factores se combinan, aumentan los impulsos y las reacciones violentas. La prevención empieza mucho antes del conflicto: familias presentes, escuelas y clubes que contengan y detecten a tiempo, y acceso a espacios de diálogo y apoyo emocional. Trabajar la educación emocional, aprender a manejar la ira y promover valores como el respeto y la convivencia —también en redes sociales— ayuda a reducir estos episodios. Generar comunidad, pedir ayuda a tiempo y no naturalizar la violencia son pasos esenciales para evitar que estas situaciones se repitan.