Caso Maradona: se ratificó la fecha del juicio y habrá más de 100 testigos

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro ratificó el comienzo del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona para el 17 de marzo de 2026 y las partes acordaron una lista de 120 testigos que declararán en el proceso.

La audiencia preliminar inició a las 10:30 en los Tribunales de la calle Ituzaingó 340, donde asistieron Dalma, Gianinna y Jana (tres de las hijas de la víctima), los representantes de la querella, los fiscales y los abogados de los imputados.

Según informaron fuentes del caso, Francisco Oneto, uno de los defensores del neurocirujano Leopoldo Luque, planteó la nulidad del debate, mientras que Vadim Mischanchuk (defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov) también presentó un recurso similar.

Sin embargo, luego de un cuarto intermedio, los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón desestimaron los pedidos y las partes debatieron la prueba.

En este contexto, todos alcanzaron un acuerdo para que un total de 120 personas (90 de la acusación y 30 de la defensa) presten declaración testimonial a lo largo del debate oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Maradona.

A su vez, las audiencias se realizarán los martes, miércoles y jueves de 10 a 17.

Una de las fuentes consultadas consignó: “Se dejó constancia para el momento de la sentencia. Va a ser un juicio muy difícil porque las defensas van a plantear muchas cuestiones para tratar de generar nulidades”.

El juicio empezará el 17 de marzo de 2026 y se buscarán determinar las supuestas responsabilidades de Luque, Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; su jefe, Mariano Perroni, y Nancy Edith Forlini, la médica de Swiss Medical que coordinaba la internación domiciliaria del ex jugador de Boca y Barcelona en Tigre, donde falleció el 25 de noviembre de 2020.