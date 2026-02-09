Eliminación de las Paso, el argumento del oficialismo

El proyecto establece cambios también a otras leyes que hacen a las normas electorales sobre las fechas de convocatoria a elecciones y la conformacion de partidos o agrupaciones municipales.

Pero en su conjunto, la propuesta avanza hacia un modelo que favorece la conformación de frentes amplios, (coaliciones o partidos políticos que aparecen como lemas) y promociona la fragmentación política dentro de esos espacios (sublemas). Las alianzas electorales pasarían a ser el eje central del sistema, mientras que las candidaturas aisladas perderán margen de competitividad, pero ayudarán de manera directa al candidato más votado dentro de ese mismo sector político.

El sistema se aplicó por ley en la provincia desde 1991 y luego fue derogada por decreto en el año 2002.

Aunque el acto de votar no se vería modificado para el electorado, la reforma sí tendría impacto en la oferta política, en la estrategia de los partidos y en la forma en que se distribuye el poder ejecutivo y legislativo.

Entre los fundamentos, los diputados que firmaron la iniciativa (36 representantes de diversos departamentos) sostienen que "el proyecto de ley propone una actualización del sistema electoral vigente en la Provincia, con el objetivo de fortalecer la representación política, ordenar la competencia entre las distintas fuerzas y ampliar las formas de participación ciudadana, en un contexto que cambió sustancialmente a partir de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias dispuesta por la Ley 8463"

Democracia con votos pero sin internas

"La supresión de las Paso fue una decisión legislativa necesaria, asociada a la necesidad de simplificar los procesos de votación, reducir costos y evitar la reiteración de instancias electorales. No obstante, esa decisión también implicó la desaparición de un espacio donde se expresaban diferencias internas dentro de los partidos, frentes y alianzas. Este proyecto busca dar respuesta a esa situación, incorporando reglas claras que permitan que esas diferencias se canalicen directamente a través del voto popular, sin necesidad de reinstalar un sistema que la Provincia resolvió dejar atrás", indicaron los legisladores entre sus argumentos.