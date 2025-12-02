PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
2 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

violencia urbana
Reforma del Código Penal
DeCoArte Cerrillos
Desmonte ilegal en Salta
Estafas
Violencia
Incendio en Villa Asunción
violencia urbana
Reforma del Código Penal
DeCoArte Cerrillos
Desmonte ilegal en Salta
Estafas
Violencia
Incendio en Villa Asunción

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Incendio en Villa Asunción

Explosión en Villa Asunción: La acción "heroica" de los vecinos evitó una tragedia

Una violenta explosión despertó a los habitantes de Villa Asunción y desató una cadena de reacciones clave. La rápida intervención de los vecinos fue decisiva para sofocar un incendio que amenazaba con propagarse a las viviendas, mientras que la Policía investiga si el siniestro fue intencional.
Martes, 02 de diciembre de 2025 09:33
El incendio de dos motos y una camioneta después de una explosión sobresaltó a todos los vecinos de Villa Asunción.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Villa Asunción amaneció convulsionada tras un episodio que los vecinos coinciden en describir como "una desgracia". En plena madrugada, una fuerte detonación quebró el silencio del barrio y dio inicio a un incendio que consumió casi por completo una camioneta y dos motocicletas estacionadas frente a una propiedad.

El estallido fue tan potente que varias familias salieron de inmediato a la calle, presas del pánico. El riesgo de un incendio de proporciones era real, dado que las viviendas de la zona están construidas pared a pared, donde el fuego se podía propagar con facilidad.

De acuerdo con los testimonios recogidos, fueron los propios vecinos quienes, sin esperar, actuaron con una rapidez que evitó el desastre. La solidaridad comunitaria fue el factor determinante. Utilizando baldes, y realizando un mano a manoeran a mano, lograron contener y sofocar las llamas.

"Pudo ser una desgracia, pero entre todos lo frenamos", relató un vecino, todavía conmocionado por la situación. Mientras algunos combatían el fuego, otros se ocupaban de evacuar la zona y asistir a la familia afectada. Según detallaron, los bomberos tardaron aproximadamente media hora en arribar y, cuando lo hicieron, el incendio ya estaba prácticamente controlado gracias al trabajo colectivo.

Causas desconocidas y sospecha de "venganza"

Hasta el momento, las causas del siniestro son una incógnita oficial. La familia propietaria de los vehículos decidió no brindar declaraciones a la prensa, un silencio que alimentó las especulaciones de los residentes.

De manera extraoficial, varios vecinos mencionan la posibilidad de un hecho intencional, incluso vinculado a algún tipo de venganza. La Policía ya se encuentra trabajando en la recolección de pruebas y los peritos de Bomberos deberán elaborar el informe técnico que determine cómo se originó el fuego que terminó con los tres vehículos.

El barrio, entre el susto y el alivio

A pesar del cuantioso daño material, el saldo final fue positivo: no hubo heridos ni viviendas linderas afectadas. En Villa Asunción, la sensación dominante es una mezcla de alivio y preocupación: alivio por haber evitado una tragedia gracias a la rápida respuesta comunitaria, y preocupación por no saber aún qué o quién provocó la explosión que sacudió la madrugada.

Lo único claro es que, en un barrio de casas, la acción de los vecinos impidió que el episodio tomara dimensiones irreparables.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD