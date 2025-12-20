Fanatismo nazi: Detienen a un hombre por amenazas mortales contra la colectividad judía y Milei

El siglo XXI trajo consigo un nuevo escenario de radicalización: el mundo digital, donde las ideas más extremistas se propagan rápidamente a través de redes sociales. Detrás de la pantalla de un dispositivo móvil y bajo el seudónimo de “Walter.invade.la”, un hombre de 42 años alimentaba una narrativa de odio que cruzó la frontera de lo virtual para convertirse en una amenaza real para la seguridad nacional. Lo que comenzó como una serie de posteos cargados de antisemitismo y odio político terminó el viernes con un allanamiento en una vivienda de Bahía Blanca, donde los investigadores se toparon con un perturbador santuario de simbología satánica y retórica nazi.

La investigación, que fue supervisada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, se activó tras un pormenorizado informe de la Dirección General de Inteligencia Criminal. El rastro digital conducía a un sujeto que no solo profesaba su admiración por el régimen de Adolf Hitler, sino que instaba a pasar a la acción directa. Entre sus mensajes más escalofriantes, el implicado aseguraba estar listo para “pintar un cuadro con sangre judía” y lanzaba una advertencia apocalíptica: el inicio de una guerra contra el sionismo donde los miembros de la colectividad enfrentarían un paredón de fusilamiento.

Una obsesión con el poder y la muerte

El despliegue de violencia verbal no se agotaba en la cuestión religiosa. El presidente de la Nación, Javier Milei, era el blanco principal de sus ataques contra las instituciones. En sus publicaciones, el detenido exigía realizar una “gran redada” para terminar con la vida del mandatario y exhibirlo en la Plaza de Mayo. Para dotar de mayor realismo a sus amenazas, acompañaba los textos con imágenes digitales de la cabeza de Milei clavada en una estaca.

Ante la peligrosidad del perfil, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina aplicó técnicas de OSINT (análisis de fuentes abiertas) para triangular la ubicación del sospechoso. La pista definitiva los llevó hasta una propiedad en la calle Matheu, en el corazón de la ciudad bonaerense, donde se sospechaba que el hombre guardaba material bélico o logístico.

El hallazgo: esoterismo y armas

Cuando los efectivos federales irrumpieron en el domicilio por orden del Juzgado Federal de Bahía Blanca N° 1, a cargo del Walter López Da Silva, el escenario superó las expectativas de los agentes. En las paredes de la vivienda se observaban diversos grafitis con la cifra 666, cruces invertidas y pentagramas, elementos que vinculan el fanatismo político del sospechoso con prácticas esotéricas y teorías conspirativas que mezclan el ocultismo con el odio racial.

Durante la requisa, se secuestraron elementos clave para la causa:

Un cuchillo militar táctico , el mismo que el detenido utilizaba en videos grabados para intimidar a sus seguidores.

Dispositivos de telefonía celular que serán peritados para determinar si existían vínculos con células extremistas o si actuaba como un “lobo solitario”.

Material bibliográfico y simbología vinculada al nazismo.

El proceso judicial

El detenido, cuya identidad se mantiene bajo reserva mientras avanzan los peritajes psicológicos y técnicos, quedó a disposición del juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4. Se le imputa el delito de intimidación pública, una figura que prevé penas severas cuando las amenazas están dirigidas a generar temor en la población o en grupos específicos.

Este operativo marca un precedente en la lucha contra los delitos de odio en la era digital, demostrando que el anonimato de las redes sociales es cada vez más frágil ante el avance de las unidades especializadas en ciberseguridad y lucha contra el terrorismo.