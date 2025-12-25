Tartagal: un hombre murió tras recibir un disparo en el pecho en la comunidad Vitiche

Un hombre murió este miércoles 25 de diciembre tras recibir un disparo de arma de fuego en el interior de una vivienda ubicada en la comunidad aborigen Vitiche, al oeste de la ciudad de Tartagal. El hecho ocurrió durante la jornada de Navidad y es investigado por la Justicia.

Las primeras informaciones sobre el episodio surgieron a partir de una transmisión en vivo realizada por la página de Facebook Bambi Chamatt Oficial, que dio cuenta del despliegue policial y del trabajo de los peritos en el lugar minutos después de ocurrido el hecho.

Según los datos preliminares, la víctima habría recibido un disparo de escopeta en el pecho en el marco de una discusión familiar. Personal de salud que arribó a la vivienda constató que el hombre ya se encontraba sin vida debido a la gravedad de la herida.

Tras el ataque, efectivos de la Policía de Salta montaron un amplio operativo en la zona. En el domicilio trabajaron peritos de Criminalística, personal de Investigaciones y Bomberos, mientras se realizaban las tareas de rigor para preservar la escena y avanzar con las pericias.

Siempre de acuerdo a la información difundida inicialmente por Bambi Chamatt Oficial, habría una persona detenida, presuntamente con vínculo familiar con la víctima. La principal hipótesis apunta a una fuerte discordia entre familiares que derivó en el uso del arma de fuego, aunque las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación judicial.

El cuerpo permanecía en el interior de la vivienda mientras se completaban las diligencias ordenadas por la fiscalía interviniente. Por el momento no se difundieron identidades ni edades oficiales, a la espera del parte policial correspondiente.