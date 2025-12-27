Detenido por una tentativa de homicidio en Mosconi

inicia sesión o regístrate.
Un hombre fue agredido por dos personas con golpes de puño y un elemento contundente tipo hierro, y resultó gravemente herido. Permanece internado en terapia intensiva.
El fiscal penal de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó de forma provisional a un hombre mayor de edad como autor del delito de tentativa de homicidio agravado por la participación de un menor.
Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente que el imputado permanezca detenido, mientras se cumplen diversas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
Le provocaron lesiones de gravedad
El hecho ocurrió el 19 de diciembre por la tarde, en una cancha de ruta nacional 34, en Misión Wichi, General Mosconi, cuando por circunstancias que se investigan, un hombre fue abordado por dos personas, quienes lo golpearon con puños, patadas y usando un elemento contundente tipo hierro, provocándole lesiones de gravedad en la región torácica y permanece hospitalizado.
Personal de la Unidad de Investigación UGAP Tartagal identificó como sospechosos a un hombre mayor de edad y a un menor. El sospechoso mayor fue detenido al presentarse a una dependencia policial y, según señaló el fiscal Vega, la investigación continúa en trámite.