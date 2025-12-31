Irán a juicio por homicidio culposo de un obrero

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro para Juan Carlos Copa como autor del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor; y para Fernando Martín Medina y Gregorio Guerrero Méndez como autores del delito de homicidio culposo.

El 12 de marzo de 2024, en una obra vial sobre avenida Circunvalación Oeste, acceso a barrio Grand Bourg de la ciudad de Salta, un obrero, quien se encontraba trabajando delante de una motoniveladora señalizando estacas de nivelación, fue atropellado por la máquina compactadora neumática y sufrió politraumatismos gravísimos. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde falleció el mismo día.

En el requerimiento a juicio, el fiscal López Soto expone las numerosas medidas probatorias producidas durante la investigación, entre las que se cuentan testimonios, pericias accidentológicas y mecánicas, la historia clínica y la autopsia, y otros informes que constituyen los elementos de convicción necesarios para solicitar que la causa sea elevada a juicio.

La hipótesis fiscal sostiene que Copa, como operador de la máquina compactadora, conducía sin licencia habilitante y que realizó una maniobra negligente, sin advertir la presencia del trabajador, causándole las graves lesiones que derivaron en su muerte.

En el caso de Medina, como jefe de mantenimiento y producción de la empresa, y Guerrero Méndez, como mecánico responsable del mantenimiento de las máquinas de la empresa, se les reprocha una conducta omisiva, al permitir la utilización de una máquina en pésimo estado mecánico, sin mantenimiento adecuado, aumentando el riesgo que derivó en el resultado fatal.