Encontraron cocaína en el baño de un micro que partió desde Salta

Un viaje de rutina hacia la ciudad de Neuquén se transformó en un infierno para un pasajero salteño cuando en Tucumán ascendió al ómnibus un can antinarcóticos y tras revisar los asientos y el piso de arriba el perro se detuvo en el baño.

Inmediatamente entró el gendarme y a pesar de los olores propios de los sanitarios en viaje, descubrió en un cesto, medio de papeles sucios, dos planchas de cocaína.

El can antinarcóticos de la Fuerza marcó sin titubear la presencia del estupefaciente en el cesto de basura. Los funcionarios hallaron dos envoltorios que contenían 1 kilo 480 gramos de la droga.

Los integrantes del Puesto de Control "Trancas" dependiente del Escuadrón 55 "Tucumán" sobre la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1.358 detuvieron la marcha de un transporte de pasajeros de larga distancia con itinerario Salta-Neuquén.

Al momento de la inspección, el can antinarcóticos de la Fuerza alertó a los gendarmes sobre la posible presencia de algún tipo de estupefaciente dentro del cesto de basura del baño.

Ante esta situación, los funcionarios hallaron dos envoltorios en forma de placa que al ser sometidos a la prueba de campo narcotest arrojó resultado positivo para cocaína. Inmediatamente buscaron al posible dueño de la mercancía y lo hallaron casi de inmediato.

Por disposición del Juzgado Federal 2 de Tucumán, se procedió al secuestro de la sustancia y a la detención del ciudadano sindicado propietario.