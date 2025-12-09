PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
9 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Baltazar Frezze
Gobierno Nacional de Javier Milei
María Corina Machado
Ravadavia Banda Norte
Reforma laboral
Central Norte
Ríos & Asociados
Abuso sexual
Intento de homicidio
Baltazar Frezze
Gobierno Nacional de Javier Milei
María Corina Machado
Ravadavia Banda Norte
Reforma laboral
Central Norte
Ríos & Asociados
Abuso sexual
Intento de homicidio

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Prendió fuego a su pareja y la condenaron a tres años de prisión

El hombre quedó con graves quemaduras en el rostro y la parte superior de su cuerpo.
Martes, 09 de diciembre de 2025 18:58
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una mujer de 31 años fue condenada a 3 años de prisión de ejecución condicional por haber rociado con alcohol y prendido fuego a su pareja en noviembre de 2024, en una vivienda ubicada en el macrocentro de la ciudad. El hecho dejó al hombre con graves quemaduras en el rostro y la parte superior del cuerpo y motivó su internación inmediata en el hospital San Bernardo.

Notas Relacionadas

El hecho ocurrió el 24 de noviembre, la víctima -de 38 años- debió ser trasladada de urgencia luego de que, según la denuncia de su madre y su hermana, la imputada le arrojara alcohol y lo incendiara deliberadamente. La acusación inicial sostenía la figura de tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja y ensañamiento.

La defensa pedía la absolución de la acusada

En los alegatos, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, mantuvo la acusación y solicitó que la mujer fuera condenada a 11 años de prisión. La defensa, en cambio, pidió su absolución por el beneficio de la duda y, en alternativa, la recalificación del hecho a lesiones graves.

Finalmente, el juez Leonardo Feans resolvió condenar a Verónica Nieto por el delito de lesiones graves y no por tentativa de homicidio, imponiéndole una pena en suspenso.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD