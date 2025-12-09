Reforma laboral: los cambios clave del proyecto final que llegará al Congreso

inicia sesión o regístrate.
El Gobierno concluyó la redacción de la reforma laboral y enviará el proyecto al Congreso en los próximos días. El texto incorpora cambios estructurales en el mercado de trabajo y combina flexibilización operativa, incentivos patronales, nuevas reglas sindicales y mecanismos para reducir la litigiosidad.
El documento oficial, al que tuvo acceso Infobae, afirma que este proyecto "apunta a reducir los costos laborales, promover la creación y formalización del empleo, incentivar nuevas inversiones y simplificar la carga administrativa".
La “justicia social” deja de ser criterio interpretativo de la norma y los acuerdos conciliatorios homologados adquieren valor de cosa juzgada, lo que implica menor litigiosidad. También se prohíbe exigir a las empresas requisitos adicionales a los fijados por la autoridad laboral y se establece que el trabajador eventual no podrá postularse a cargos gremiales.
-
acuerdos homologados con autoridad de cosa juzgada
-
sin nuevos requisitos para registrar empleados
-
limitación gremial para trabajadores eventuales
Estructura salarial y remuneración
La reforma redefine qué integra la remuneración a efectos indemnizatorios y elimina controversias habituales sobre beneficios y extras. La propina deja de ser considerada salario y los beneficios sociales quedan excluidos como retribución en especie. La negociación colectiva podrá sumar variables por mérito.
Puntos relevantes:
-
salario pagadero en pesos o moneda extranjera
-
beneficios sociales sin aporte ni contribución
-
propinas fuera del concepto remunerativo
Vacaciones, licencias y banco de horas
El proyecto habilita el fraccionamiento de las vacaciones, con un mínimo de siete días corridos, y formaliza el banco de horas como herramienta voluntaria. Además, las licencias médicas deberán justificarse con certificaciones más detalladas y, ante discrepancias, habrá junta médica.
En caso de secuelas permanentes por accidente o enfermedad, se preserva el empleo y se podrá adecuar el salario.
Indemnizaciones y fondos
La regla se mantiene: un mes de salario por año trabajado para despidos sin causa posteriores al período de prueba. Sin embargo, se delimita de forma precisa qué rubros integran la base.
Se crean los Fondos de Asistencia Laboral, financiados con un 3% de contribución mensual, para facilitar el pago de indemnizaciones.
Claves:
-
se conserva el cálculo tradicional
-
nueva definición de “mejor remuneración”
-
fondo específico para sostener el pago
Empleo doméstico y reparto por aplicaciones
Casas particulares
-
período de prueba: de 30 días a seis meses
-
recibos exclusivamente electrónicos
-
comprobantes bancarios válidos como prueba
Repartidores
Se crea un régimen especial para trabajadores que operan por plataformas: inscripción obligatoria, libertad de conexión sin mínimos, 100% de propinas y seguro de accidentes acordado entre partes.
Convenios Colectivos
Se elimina la ultraactividad plena. Una vez vencido el convenio, solo se mantienen vigentes las cláusulas básicas hasta que se firme uno nuevo. Por primera vez, los convenios de menor ámbito prevalecerán sobre los de mayor cobertura.
Normas sindicales
Las asambleas requerirán autorización del empleador en horario y duración, y no generarán remuneración durante su realización. Se tipifican los bloqueos y tomas de establecimientos como infracciones muy graves.
El crédito horario de los delegados se reduce a 10 horas semanales.
Incentivos a la formalización y alivio patronal
Se crea por un año el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral con rebajas progresivas de contribuciones a quienes registren empleo nuevo. También se prevé la regularización de vínculos informales con condonaciones parciales de sanciones e intereses.