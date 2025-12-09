Reforma laboral: los cambios clave del proyecto final que llegará al Congreso

El Gobierno concluyó la redacción de la reforma laboral y enviará el proyecto al Congreso en los próximos días. El texto incorpora cambios estructurales en el mercado de trabajo y combina flexibilización operativa, incentivos patronales, nuevas reglas sindicales y mecanismos para reducir la litigiosidad.

El documento oficial, al que tuvo acceso Infobae, afirma que este proyecto "apunta a reducir los costos laborales, promover la creación y formalización del empleo, incentivar nuevas inversiones y simplificar la carga administrativa".

La “justicia social” deja de ser criterio interpretativo de la norma y los acuerdos conciliatorios homologados adquieren valor de cosa juzgada, lo que implica menor litigiosidad. También se prohíbe exigir a las empresas requisitos adicionales a los fijados por la autoridad laboral y se establece que el trabajador eventual no podrá postularse a cargos gremiales.

acuerdos homologados con autoridad de cosa juzgada

sin nuevos requisitos para registrar empleados

limitación gremial para trabajadores eventuales

Estructura salarial y remuneración

La reforma redefine qué integra la remuneración a efectos indemnizatorios y elimina controversias habituales sobre beneficios y extras. La propina deja de ser considerada salario y los beneficios sociales quedan excluidos como retribución en especie. La negociación colectiva podrá sumar variables por mérito.

Puntos relevantes:

salario pagadero en pesos o moneda extranjera

beneficios sociales sin aporte ni contribución

propinas fuera del concepto remunerativo

Vacaciones, licencias y banco de horas

El proyecto habilita el fraccionamiento de las vacaciones, con un mínimo de siete días corridos, y formaliza el banco de horas como herramienta voluntaria. Además, las licencias médicas deberán justificarse con certificaciones más detalladas y, ante discrepancias, habrá junta médica.

En caso de secuelas permanentes por accidente o enfermedad, se preserva el empleo y se podrá adecuar el salario.

Indemnizaciones y fondos

La regla se mantiene: un mes de salario por año trabajado para despidos sin causa posteriores al período de prueba. Sin embargo, se delimita de forma precisa qué rubros integran la base.

Se crean los Fondos de Asistencia Laboral, financiados con un 3% de contribución mensual, para facilitar el pago de indemnizaciones.

Claves:

se conserva el cálculo tradicional

nueva definición de “mejor remuneración”

fondo específico para sostener el pago

Empleo doméstico y reparto por aplicaciones

Casas particulares

período de prueba: de 30 días a seis meses

recibos exclusivamente electrónicos

comprobantes bancarios válidos como prueba

Repartidores

Se crea un régimen especial para trabajadores que operan por plataformas: inscripción obligatoria, libertad de conexión sin mínimos, 100% de propinas y seguro de accidentes acordado entre partes.

Convenios Colectivos

Se elimina la ultraactividad plena. Una vez vencido el convenio, solo se mantienen vigentes las cláusulas básicas hasta que se firme uno nuevo. Por primera vez, los convenios de menor ámbito prevalecerán sobre los de mayor cobertura.

Normas sindicales

Las asambleas requerirán autorización del empleador en horario y duración, y no generarán remuneración durante su realización. Se tipifican los bloqueos y tomas de establecimientos como infracciones muy graves.

El crédito horario de los delegados se reduce a 10 horas semanales.

Incentivos a la formalización y alivio patronal

Se crea por un año el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral con rebajas progresivas de contribuciones a quienes registren empleo nuevo. También se prevé la regularización de vínculos informales con condonaciones parciales de sanciones e intereses.