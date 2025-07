Su expareja le quemó la casa donde vivía cuando fue a denunciarlo

Un hombre 28 años quedó detenido y acusado de quemar la casa de madera de su ex pareja en el barrio San Cayetano de Metán, la que quedó reducida a cenizas con las pertenencias de la joven mujer y sus hijas, que no se encontraban en ese momento.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana de ayer en una humilde vivienda ubicada en la calle Guillermo Poma 180. En el lugar también se quemó un colectivo que estaba al costado de la propiedad.

"Mi ex pareja que es papá de mi hija más pequeña que tiene un año primero pasó por el domicilio en el que yo me encontraba, porque yo ya no venía a dormir en el lugar del incendio por el temor que tenía. Tuvo un nuevo acto de violencia por lo que decidí ir a denunciarlo porque ya me había agredido en otras oportunidades", dijo la joven madre a El Tribuno.

"Cuando estaba radicando la denuncia en la Comisaría me dijeron que mi casa se estaba prendiendo fuego. Cuando llegué al lugar ya no había absolutamente nada porque se quemó todo y los bomberos seguían tratando de sofocar las llamas que eran muy grandes", sostuvo la víctima que residía en ese lugar con sus dos hijas de 1 y 5 años.

"La verdad es que estoy destruida, muy lastimada porque con tanto sacrificio compré las cosas para que mis hijas estén mejor y ahora perdimos todo. Le doy gracias a Dios que no estuvimos en la casa en ese momento porque podría haber sido una tragedia. Estoy muy agradecida con la gente de Metán que ya nos está ayudando y con el intendente, José María Issa, que vino hasta acá y me confirmó que van a montar una nueva casa de madera", remarcó.

El sospechoso fue detenido por personal de la Brigada de Investigaciones de Metán, que actuó de inmediato luego del voraz incendio. "Nosotros nos separamos a principio de año, él se fue y cuando regresó venía y estaba con su hija, pero tenía malas actitudes. Llegó un momento que yo dije basta. Tengo pruebas de que fue él quien le prendió fuego a nuestra casita y al colectivo que es de un taller que está en el mismo terreno. Además me lo había advertido y dijo que se iba a vengar", detalló la joven madre, que tiene 23 años y trabaja como ayudante de cocina.

"Espero que la Justicia me ayude, que le hagan entender que estas cosas no se pueden hacer. No hay justificación para un acto tan espantoso como este. No le importó ni la vida de su propia hija porque estaban todas las pertenencias de ella porque en este lugar vivimos desde hace un año y siete meses que ella tiene", indicó.

"Le habían ordenado una prohibición de acercamiento que luego se venció, pero la Justicia tampoco hizo un seguimiento ni me realizó otra citación", dijo la jovencita.

Para seguir ayudando

Un llamado al 911 alertó a la Policía sobre el voraz incendio que se estaba produciendo en el lugar cuando se quemaba la casa de madera y un colectivo que estaba al costado. Las llamas alcanzaron una gran altura y los bomberos de la Policía y voluntarios trabajaron arduamente para controlar y sofocar todo.

Más allá de la ayuda comunal, la mujer y sus hijas necesitan hacerse de un montón de elementos básicos para vivir. En ese sentido quienes puedan y quieran ayudar podrán llamar al 3876 414077, es el contacto de Miriam Rojas, tía de la víctima.

La familia damnificada necesita ropa de todo tipo, sobre todo para el frío, también calzados, elementos para el hogar, electrodomésticos y todo lo necesario para esta familia que materialmente perdió absolutamente todo.

La reconstrucción

En la mañana de ayer estuvo presente el intendente, José María Issa, quien dispuso que trabajadores municipales comenzaran con la limpieza de todo el lugar.

"Se hizo un piso con la base nueva donde se va a montar la casa de madera para que esta jovencita pueda vivir con sus hijas. Es lamentable lo que ocurrió y tenemos que dar gracias a Dios porque nadie resultó herido. La vamos a apoyar también con camas, colchones y todo lo que esté a nuestro alcance. La gente de Metán también está colaborando porque los vecinos son muy solidarios", dijo Issa a El Tribuno.

La base de cemento donde se construirá la casilla de madera.

