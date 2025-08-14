Tras el violento robo en Santa Lucía, vecinos expresaron su temor por los hechos de inseguridad

Un violento robo ocurrido en un quiosco de la calle Santa Catalina, en el barrio Santa Lucía, encendió nuevamente la alarma por los hechos de inseguridad en Salta.

Vecinos de la zona, temerosos de hablar con los medios para evitar represalias, manifestaron que “acá no se puede dejar nada, se roban hasta los focos, baterías de los autos, muchos son piperos de la zona. Lo que ocurrió acá pudo haber sido una tragedia”, señaló un hombre que prefirió resguardar su identidad.

En el lugar, un efectivo policial detalló que “tenemos un patrullaje permanente por la zona, con la comisaría a la vuelta y una cámara en la escuela Palacios. Este hecho nos pareció fortuito y aparentemente fue estudiado por el local, que no tiene cabinas de restricción para personas”. Explicó que los móviles recorren diariamente y que, aunque se registran incidentes, “estamos trabajando permanentemente con patrullajes y operativos”.

Sobre la procedencia de los delincuentes, el policía sostuvo que “no sería gente de la zona”, y que podrían haberse desplazado desde sectores cercanos como Sol y Pizarro o Atocha, aprovechando la conexión vial y la circulación de la línea de colectivo.

Durante el asalto, los delincuentes ingresaron armados con cuchillo, revólver, y atacaron prácticamente a toda la familia para luego apuñalar al comerciante mayor del local que salió en defensa de su pequeña hija y del resto de sus familiares.