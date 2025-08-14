¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Elecciones en Salta
Cámara de Minería de Salta
Homenaje al General Güemes
pozo de Lomas de Olmedo
Aguas Blancas
Seguridad en El Potrero
atrofia muscular espinal
asalto en santa lucía
Siniestro vial en Salta
Inseguridad en Rosario de la Frontera
Inseguridad en Rosario de la Frontera

VIDEO Robaron una moto y la hallaron por la investigación que hicieron los vecinos

En Rosario de la Frontera, un delincuente se llevó una motocicleta en barrio Belgrano, a pocos metros de la Regional 13. La rápida reacción de los vecinos, que difundieron el hecho con imágenes de cámaras de seguridad, permitió localizar el rodado antes de que desapareciera.
Jueves, 14 de agosto de 2025 09:42
La moto que fue robada y recuperada gracias a los vecinos.
Un audaz robo de una motocicleta sacudió la tranquilidad de Rosario de la Frontera en la noche del martes. El hecho ocurrió en el barrio Belgrano, a escasos metros de la Regional N°13 de la Policía, cuando un delincuente sustrajo el rodado que estaba estacionado en la vía pública.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, los vecinos iniciaron una investigación. A través del boca a boca y compartiendo grabaciones captadas por cámaras de seguridad particulares, lograron rastrear la posible ubicación de la moto. La información fue rápidamente entregada a la Policía, que se dirigió al lugar señalado y recuperó el vehículo intacto durante el miércoles.

 

Según manifestaron los residentes de Rosario de la Frontera, este no es un caso aislado: “En las últimas semanas se han multiplicado los robos de motos”, señaló un vecino, que destacó que la colaboración ciudadana fue clave para frustrar el ilícito. 

Fuentes policiales confirmaron que el rodado fue devuelto a su propietario y que se abrió una investigación para identificar y detener a los responsables. La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que analizará las imágenes obtenidas para avanzar en la investigación.

Temas de la nota

