VIDEO Robaron una moto y la hallaron por la investigación que hicieron los vecinos

Un audaz robo de una motocicleta sacudió la tranquilidad de Rosario de la Frontera en la noche del martes. El hecho ocurrió en el barrio Belgrano, a escasos metros de la Regional N°13 de la Policía, cuando un delincuente sustrajo el rodado que estaba estacionado en la vía pública.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, los vecinos iniciaron una investigación. A través del boca a boca y compartiendo grabaciones captadas por cámaras de seguridad particulares, lograron rastrear la posible ubicación de la moto. La información fue rápidamente entregada a la Policía, que se dirigió al lugar señalado y recuperó el vehículo intacto durante el miércoles.

Según manifestaron los residentes de Rosario de la Frontera, este no es un caso aislado: “En las últimas semanas se han multiplicado los robos de motos”, señaló un vecino, que destacó que la colaboración ciudadana fue clave para frustrar el ilícito.

Fuentes policiales confirmaron que el rodado fue devuelto a su propietario y que se abrió una investigación para identificar y detener a los responsables. La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que analizará las imágenes obtenidas para avanzar en la investigación.