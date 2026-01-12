San Carlos ya vive 45ª feria artesanal de los Valles Calchaquíes

La ciudad de San Carlos se prepara para vivir una nueva edición de uno de los eventos más representativos del verano en los Valles Calchaquíes. El viernes 16 y sábado 17 de enero de 2026 se llevará a cabo la 45ª edición de la Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes, una propuesta que combina artesanía, gastronomía regional y espectáculos musicales.

Durante ambas jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer más de 70 stands de artesanos y productores del Valle Calchaquí, con trabajos en cerámica, tejidos, alpaca, talabartería y cestería, además de una amplia oferta de comidas regionales, vinos artesanales y sabores tradicionales que reflejan la identidad cultural de la región.

Las noches estarán marcadas por festivales musicales en la cancha del Club Libertad, con inicio previsto a las 23. El viernes 16 se presentarán Q’ Lokura, Christian Herrera, Lázaro Caballero, Angelo Aranda, Daniel Cuevas, Gloria de la Vega, Carrileños y Wili Campero, junto a ballets locales.

El sábado 17 será el turno de K’ Personajes, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Canto del Alma, Tunay, Brenda Sosa, Gaby Morales, Las Calandrias y Abel Mendoza, también acompañados por ballets de la zona.

La feria se consolida año tras año como un punto de encuentro para disfrutar en familia o con amigos, en un entorno natural característico de los Valles Calchaquíes. Las entradas anticipadas se encuentran disponibles en la Municipalidad de San Carlos y a través de la plataforma online PaseShow.