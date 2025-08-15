Siniestro vial en Orán: una mujer murió tras ser atropellada en la ruta 50

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Alrededor de las 7, efectivos del Distrito de Prevención 2 de Orán intervinieron en un siniestro vial con víctima fatal, ocurrido en la ruta nacional 50, a la altura del kilómetro 20. Un automóvil habría atropellado a una mujer mayor de edad.

Recursos de la Dirección General de Seguridad Vial realizaron tareas preventivas y de ordenamiento vehicular, mientras que personal de Criminalística documentó la escena para establecer las circunstancias del siniestro.

Intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas