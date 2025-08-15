¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Inseguridad en Buenos Aires
Acuerdo prenupcial
Femicidio en Córdoba
Comunidades indígenas
Captador de talentos
Javier Milei
explosión en nueva york
Policiales

Siniestro vial en Orán: una mujer murió tras ser atropellada en la ruta 50

Ocurrió esta mañana en ruta nacional 50, kilómetro 20. Una mujer perdió la vida. Trabajaron policías del Distrito de Prevención 2.
Viernes, 15 de agosto de 2025 12:19
Alrededor de las 7, efectivos del Distrito de Prevención 2 de Orán intervinieron en un siniestro vial con víctima fatal, ocurrido en la ruta nacional 50, a la altura del kilómetro 20. Un automóvil habría atropellado a una mujer mayor de edad.

Recursos de la Dirección General de Seguridad Vial realizaron tareas preventivas y de ordenamiento vehicular, mientras que personal de Criminalística documentó la escena para establecer las circunstancias del siniestro.

Intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas

