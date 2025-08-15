¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Inseguridad en Salta
Terminal de General Güemes
violencia barrial
Causa Vialidad
Día no laborable
Inseguridad en Salta
Auto secuestrado
Narcotráfico en Argentina
caso julieta prandi
Inseguridad en Salta

Lo buscaban por hurto y terminó preso por droga: allanamientos en dos barrios de Salta

La Policía de Salta detuvo a un hombre de 21 años tras una investigación por el hurto de pertenencias desde un vehículo en Villa Constitución. En los procedimientos, realizados en barrios de la zona sur, también se secuestró droga y otros elementos que podrían vincularlo a más delitos.
Viernes, 15 de agosto de 2025 07:46
Un joven cayó por robar en un auto y le encontraron más de 100 dosis de marihuana.
Un operativo policial que se desplegó en distintos puntos de la Capital salteña terminó con la detención de un joven de 21 años, acusado de robar pertenencias desde un vehículo estacionado en la vía pública. El hecho que originó la investigación ocurrió en Villa Constitución, cuando una mujer denunció que desconocidos habían violentado su auto para sustraer diversos objetos.

Con la denuncia en mano, el Grupo Investigativo del Sector 3A, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, inició un trabajo de campo para dar con el autor. Las pruebas obtenidas permitieron que la Justicia librara cuatro órdenes de allanamiento en los barrios Las Colinas y Autódromo, zonas señaladas como posibles refugios del sospechoso.

Durante los procedimientos, los investigadores hallaron elementos de interés para la causa y, de manera inesperada, más de 100 dosis de marihuana, lo que activó la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas. Este hallazgo abrió una nueva línea de investigación para determinar si el detenido tendría vínculos con el microtráfico de estupefacientes.

El sospechoso y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía Penal 4 y del Juzgado de Garantías 2. No se descarta que el joven esté relacionado con otros robos bajo la misma modalidad en distintos barrios de la ciudad, por lo que la Policía no descarta más detenciones en las próximas horas.

