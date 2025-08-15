Recuperaron en Güemes un auto robado en Buenos Aires con documentación falsa

En un operativo de control rutinario que terminó con un hallazgo clave, efectivos de la Brigada de Investigaciones 7 de General Güemes recuperaron un automóvil robado que estaba radicado en la provincia de Buenos Aires. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de calles Alberdi y Saravia, donde el personal policial realizaba un patrullaje preventivo.

Según informaron fuentes oficiales, el vehículo estaba implicado en una causa por robo iniciada en 2023 y figuraba en el sistema registral con pedido de secuestro vigente. Además, al momento de la inspección, se constató que portaba documentación apócrifa, lo que refuerza la hipótesis de que el vehículo pudo haber sido adulterado para evitar controles.

Durante el procedimiento, un hombre que se encontraba junto al automóvil fue demorado para su identificación y quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación.

El vehículo fue secuestrado y trasladado a sede policial, desde donde se coordinó su puesta a disposición de la Fiscalía Penal de General Güemes, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.