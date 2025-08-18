¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Detuvieron a un hombre por el violento robo en un comercio del barrio Santa Lucía

El sospechoso tenía residencia en Tucumán y múltiples pedidos de captura por robo y evasión.
Lunes, 18 de agosto de 2025 17:48
La Dirección General de Investigaciones de la Policía de Salta detuvo a un hombre de 48 años acusado de participar en el robo a un local de Pago Fácil en barrio Santa Lucía, en la capital salteña. El operativo fue realizado por el Grupo Investigativo del Sector 4A.

El detenido

El sujeto, con residencia en Tucumán, presentaba cuatro requerimientos judiciales emitidos por la Policía de esa provincia. Las causas pendientes eran por robo, robo agravado en banda y evasión.

Fue capturado este lunes en la vía pública y puesto a disposición de la Justicia salteña.

Intervención judicial

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal contra Robo y Hurto y del Juzgado de Garantías 3, mientras continúan las tareas investigativas para determinar posibles vínculos con otros hechos delictivos.

