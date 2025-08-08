Caso Julieta Prandi: el fiscal solicita 20 años de prisión por abuso sexual para Claudio Contardi

Hoy se conocerá la sentencia en el juicio contra Claudio Contardi, el ex marido de la modelo Julieta Prandi, quien está acusado de abuso sexual. Durante la jornada de hoy se llevarán a cabo los alegatos finales de la querella y la defensa, y se espera que los jueces del Tribunal Oral N°2 de Campana emitan su veredicto por la tarde.

El fiscal Christian Fabio solicitó una condena de 20 años para Contardi, de 57 años, quien fue denunciado por haber abusado sexualmente de su ex esposa entre julio de 2015 y marzo de 2018. En su alegato, Fabio destacó que no quedaba "ninguna duda" sobre la culpabilidad del acusado, quien, según la denuncia, abusó de Prandi en varias ocasiones, ejerciendo también violencia psicológica y amenazas. "Decía que era su mujer y que era obligatorio tener relaciones sexuales", detalló el fiscal.

El alegato del fiscal fue realizado en presencia de los familiares de Julieta Prandi, quienes la acompañaron durante el juicio. Fabio calificó el caso como uno de "testigo único", dado que los hechos sucedieron en la intimidad del hogar, donde solo estaban la víctima y su agresor. También consideró que la evidencia presentada, tanto científica como pericial, fue "contundente" y sirvió para confirmar que Julieta fue víctima de abuso sexual y violencia física.

“Solicito que se pronuncien por un veredicto condenatorio, 20 años de prisión por abuso sexual agravado”, pidió el fiscal a los jueces Lucía Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar.

La solicitud del abogado de Julieta Prandi

Por su parte, el abogado de Prandi, Javier Baños, también solicitó una pena severa para Contardi. En su alegato, Baños describió al acusado como un "sujeto extremadamente peligroso" y aseguró que Julieta teme por su vida. "Este sujeto es capaz de cualquier cosa", afirmó el abogado, quien calificó la prueba presentada durante el juicio como "abrumadora" y sostuvo que las atrocidades sufridas por Julieta fueron innegables.

Baños también hizo referencia a una declaración de Contardi, en la que el acusado admitió que los abusos habían sido "consentidos". Según el abogado, esto evidencia la "psicopatía" y manipulación del acusado. "Para él, las víctimas no son seres humanos, son objetos", señaló Baños.

El abogado concluyó solicitando una pena de 50 años de prisión, destacando que, de no haber sido por la intervención de los profesionales de la salud, Julieta no estaría viva hoy.

Reacciones y cierre del juicio

Finalmente, el abogado Fernando Burlando también intervino en el juicio a través de una plataforma virtual, calificando de "horroroso" lo vivido por Prandi. El tribunal ordenó un cuarto intermedio antes de que el defensor de Contardi presentara su alegato final.

Se espera que el veredicto sea conocido en las próximas horas.