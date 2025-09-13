Entre bananas y papayas se escondían 85 kg de cocaína

El DFI de la PFA incautó un millonario cargamento de 85 kilos de cocaína y detuvieron a un hombre, el chofer de un camión Scania que llevaba frutas al mercado central de Buenos Aires. La carga estaba perfectamente acondicionada y ya había pasado varios controles de Gendarmería Nacional sobre ruta 34, en Jujuy como en Salta. La investigación estyvo a cargo de la Policía Federal Argentina.

Sobre territorio de Santiago del Estero, un camión llevaba una aparente carga de bananas y papaya aunque los efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina sabían que no; pues habían efectuado una gran investigación, coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional y rápidamente lo interceptaron, ante la pista del tráfico de estupefacientes. De esta manera, comprobaron que efectivamente bajo las frutas habían ocultado 85 kilos de cocaína, valuados en 1700 millones de pesos.

Este importante decomiso se dio en la localidad de Taboada, en el kilómetro 668 de la Ruta Nacional N° 34, distante a unos 50 km de la ciudad capital provincia. Allí, personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santiago del Estero de PFA realizó un operativo cerrojo y vigiló la zona durante varias jornadas hasta que detectó al rodado sospechoso, un camión marca Scania, color naranja y con semirremolque, tripulado por un hombre.

La cantidad de secuestros de droga en todo el norte del país no tiene solución de continuidad. Ya no se cuentan por decenas ni por cientos, los secuestros suman toneladas.

Los uniformados detuvieron su marcha inmediatamente y el conductor adujo transportar cajones de bananas y papayas desde la localidad de Perico, provincia de Jujuy, con destino al Mercado Central, provincia de Buenos Aires. En la inspección, los funcionarios detectaron incoherencias en la hoja de ruta, el destino y lo declarado por el chofer, por lo que con apoyo del can detector "Yana", registraron la carga minuciosamente y el animal reaccionó como la hace habitualmente ante la presencia de estupefacientes.

De esta manera, al efectuar la revisión completa del camión, los federales constataron que trasladaba 70 ladrillos ocultos en cajas de frutas y envueltos en nylon color amarillo con franjas verdes, con el sello del Delfín, narco conocido como el Patrón del Norte. El peso total de la droga incautada fue de 85 kilos.

El Juzgado Federal 1, a cargo de Guillermo Molinari, Secretaría de Marcelino Ferreiro, ordenó la detención del chofer, un ciudadano argentino de 55 años de edad y oriundo de Jujuy.

Asimismo, continúan las pesquisas para establecer la procedencia de la sustancia y la identificación de otros partícipes en la millonaria maniobra.

Más operativos

Tras el secuestro de la droga en Santiago del Estero y casi simultáneamente a los hechos en toda la zona del departamento Orán la Policía Federal realizó más de veinte allanamientos tanto en la zonas urbanas como en las rurales. Aguas Blancas, Orán e Yrigoyen. Las bananas y las papayas, salieron de alguna de finca de Perico, Jujuy, pero la droga vino de algún lugar de frontera, más arriba, dijo una fuente.