Murió un motociclista en Orán

Por motivos que se investigan una moto que era abordada por dos personas fue embestida cuando circulaba por la ruta nacional 50, el impacto fue con una camioneta. De acuerdo a fuentes vinculadas al trágico hecho, uno de los ocupantes del vehículo de menor porte perdió la vida.

El fatal siniestro tuvo lugar en la ruta mencionada, a la altura del arroyo Zenta cerca de las 4, en Orán. De acuerdo a testigos el violento choque ocurrió cuando la moto habría impactado de lleno con una camioneta, lo que provocó que los motociclistas salieran despedidos sobre la calzada.

Testigos circunstanciales del hecho alertaron inmediatamente sobre lo ocurrido y un grupo de policías de la provincia se traslado hasta el lugar. Los uniformados constataron el siniestro e informaron acerca del mismo, intervino la Fiscalía Penal en turno de esa jurisdicción.

Las víctimas fueron asistidas por personal de Salud, al parecer en el lugar se encontraba muerto un hombre de 43 años que iba como acompañante en la moto, mientras que el conductor fue trasladado de urgencia la hospital San Vicente de Paul, de la ciudad de Orán.

Con el nuevo siniestro vial la cifra de víctimas fatales en la provincia ascienden a 83, según cifras oficiales brindadas por la Policía de Salta. De dicho número se desprende que más del 50 por ciento de las muertes son motociclistas, con un total de 45 personas que perdieron la vida a bordo de una moto.

Las pérdideas en motocicletas que hay hasta el momento vuelven a prender las alarmas en materia de sinietralidad, se trata de una tendencia sumamente negativa que se viene repitiendo en los últimos años. De acuerdo a dichas cifras en la provincia, la motocicleta se transformó en un transporte de muchísimo peligro, los factores son varios entre ellos la falta de casco protector, altas velocidades y no respetar las normas de tránsito.