Cerrillos: otro atraco en Vº Balcón

Otra vez Villa Balcón, el histórico barrio de acceso a Cerrillos, volvió a estar en boca de todos. Mientras cientos de fieles caminaban hacia la Catedral Basílica para vivir el Milagro, los malvivientes andaban de ronda, buscando casas solas para hacer de las suyas.

Esta vez, la damnificada fue una vecina que dejó su vivienda sin ocupantes. Ni los perros ni las cámaras instaladas alcanzaron para frenar el golpe: los intrusos destrozaron una puerta metálica lateral, revolvieron todo y armaron un verdadero caos en el interior. Se llevaron algunos objetos de valor y dejaron otros listos para cargar, pero por algún motivo no alcanzaron a retirarlos. Hasta el momento no hay detenidos.

“Hasta el lavarropas lo forzaron para desconectarlo y llevárselo. Los daños materiales son cuantiosos, pero sobre todo lo que hicieron adentro. Vaciaron placares, estantes; estaba todo tirado, revuelto. Una imagen dantesca”, relató la víctima.

Las cámaras de seguridad captaron al menos a un sospechoso, aunque la mujer cree que no actuó solo. Según su testimonio, por el tipo y tamaño de los objetos que intentaron llevarse, se habrían movilizado en un vehículo, posiblemente una camioneta.

La denuncia ya fue radicada en la Comisaría local, pero la preocupación en el barrio crece. Vecinos afirman que no es la primera vez que ocurre y que los robos se repiten con frecuencia. “Acá hay consumo de estupefacientes. Necesitamos que la Policía haga trabajos de inteligencia para detectar y erradicar a quienes generan esta inseguridad”, reclamó otro vecino, quien no hace mucho tiempo sufrió un robo.