Carne en mal estado

Decomisaron más de 39 kilos de carne en mal estado en La Merced

Un operativo en barrio El Huaico terminó con el secuestro de carne bovina y porcina no apta para el consumo humano. La Fiscalía Penal de Cerrillos intervino en el caso y un hombre fue infraccionado por violar el Código Penal.
Jueves, 18 de septiembre de 2025 07:25
Casi 40 kilos de carne en mal estado fueron incautadas en La Merced.
Un procedimiento conjunto realizado en la mañana del miércoles en La Merced culminó con el decomiso de más de 39 kilos de carne en condiciones no aptas para el consumo. La intervención se llevó a cabo en un comercio ubicado en barrio El Huaico, donde efectivos de la División Policía Rural y Ambiental de El Carril realizaron una inspección de rutina.

Durante el operativo, se detectó que la mercadería no cumplía con las normas de sanidad y se dispuso su inmediato secuestro. El cargamento incluía tanto carne bovina como porcina, que fue retirada del lugar para evitar su comercialización.

En la inspección también participaron agentes de Bromatología de la Municipalidad de La Merced, quienes corroboraron el mal estado de los productos.

Un hombre mayor de edad fue infraccionado en el marco del artículo 201 del Código Penal, que sanciona a quienes pongan en riesgo la salud pública mediante la venta de productos contaminados o no aptos.

Finalmente, se dio intervención a la Fiscalía Penal de Cerrillos y al Juzgado de Garantías N°5, que quedaron a cargo de las actuaciones correspondientes. 

Carne en mal estado

