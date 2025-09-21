VIDEO. Violento enfrentamiento en un partido en Rosario de Lerma: destrozos y un policía herido

La tarde-noche de este domingo terminó con serios disturbios en la cancha de Masaliin, donde se disputaba un partido entre el club Ecosol y el club social Provipo, por la Liga Rural de Fútbol de Rosario de Lerma. El resultado adverso para Ecosol, que cayó 2 a 1 en la última categoría, desató la furia de un sector de simpatizantes.

Ante la violencia desatada, personal de Infantería intervino dentro del campo de juego y reprimió con balas de goma. La cancha fue despejada, sin embargo, la tensión se trasladó hacia afuera, donde se produjeron destrozos en autos y motos particulares estacionados en las inmediaciones.

La situación se agravó cuando un grupo de hinchas arremetió contra un móvil policial, al que apedrearon hasta destrozarlo. En ese ataque, un efectivo resultó herido y debió ser trasladado al hospital Joaquín Corbalán. Según el parte médico, el uniformado sufrió golpes en la cabeza provocados por las piedras, aunque se encuentra fuera de peligro.

El comisario Correa confirmó los hechos en diálogo con Norte Vistión Satelital y agregó que “también se registraron incidentes en la cancha de Juventud Unida en el mismo horario, aunque no alcanzaron la gravedad de lo ocurrido en Masaliin”.