Chocó tres autos en pleno centro: una mujer sin carnet desató un siniestro vial en Adolfo Güemes

El habitual tránsito de la calle Adolfo Güemes, entre Caseros** y **España, se vio alterado en la mañana de este lunes por un siniestro vial que dejó daños materiales de consideración y un fuerte susto a los transeúntes. Según testigos, alrededor de las 10.30, una mujer al mando de un Renault Sandero perdió el control e impactó de lleno contra tres autos estacionados en una zona destinada exclusivamente a carga y descarga.

De acuerdo con las primeras versiones, la conductora circulaba por Adolfo Güemes cuando, por causas aún no establecidas, se desvió hacia el sector derecho y embistió primero a un Toyota Etios, luego a un Chevrolet -que terminó con el paragolpes arrancado y el lateral derecho seriamente dañado como así también el baúl- y finalmente a un Volkswagen Polo, cuyo propietario todavía no fue notificado del choque.

“No sabemos qué le pasó, dicen que se durmió, pero no se sabe. Escuchamos una explosión y agarró tres autos de lleno, el mío incluido”, relató Mario, dueño del Chevrolet, a Radio Salta. El hombre se encontraba en la zona por una consulta médica para su hija.

Licencia, seguro y consecuencias

Fuentes policiales indicaron que la mujer no contaba con carnet de conducir y no tenía el seguro a mano al momento del accidente. Minutos después llegó su esposo con la documentación requerida. El Renault Sandero fue trasladado al canchón municipal para las pericias de rigor.

Mientras tanto, los dueños de los vehículos afectados aguardan por las actuaciones de la aseguradora y la llegada del propietario del Volkswagen Polo, que aún desconoce que su automóvil fue chocado. “Voy a esperar un rato más para pasarle los datos, pero si no viene me tengo que ir”, dijo Mario.

Zona de carga y descarga sin señalización clara**

Vecinos remarcaron que en ese sector no hay líneas verdes ni carteles visibles que indiquen cobro de estacionamiento, aunque está destinado de manera exclusiva a carga y descarga. La falta de señalización clara y la congestión típica de la zona complican aún más el tránsito y estacionamiento en el microcentro. Afortunadamente, el incidente no dejó heridos. Sin embargo, los daños materiales son importantes.

