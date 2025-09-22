PUBLICIDAD

19°
22 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Siniestro vial en Salta

Choque múltiple en avenida Jujuy: un colectivo embistió a dos motos y una Kangoo

Un siniestro vial ocurrido esta mañana en pleno macrocentro salteño dejó media calzada cortada y generó demoras.** La colisión involucró a un colectivo del transporte público, dos motocicletas y una camioneta utilitaria.
Lunes, 22 de septiembre de 2025 12:08
El accidente ocurrió esta mañana en la Avenida Jujuy.
Un accidente de tránsito de importantes dimensiones se registró este lunes cerca de las 11 de la mañana en la intersección de avenida Jujuy y calle La Rioja, en el macrocentro de Salta. Según informaron testigos, un colectivo de SAETA chocó contra dos motocicletas y una Renault Kangoo que circulaban por la zona.

Los primeros relatos en el lugar apuntan a que el motivo del impacto habría sido la velocidad del colectivo, que intentaba pasar el semáforo antes de que cambiara a rojo. “El automóvil de adelante frenó en amarillo y el colectivo tuvo que frenar de golpe porque venía acelerando. Intentó ganar el semáforo y se produjo el choque”, relató uno de los testigos.

A raíz del siniestro, personal policial, de Criminalística y del SAMEC se encuentra trabajando en la zona para ordenar el tránsito, asistir a los involucrados y realizar las pericias correspondientes. Como medida preventiva, media calzada permanece cortada, lo que genera demoras en la circulación y obliga a los conductores a desviar su recorrido.

Hasta el momento, no se brindó información oficial sobre heridos ni sobre el estado de salud de las personas que iban en los vehículos afectados. 

