Choque múltiple en avenida Jujuy: un colectivo embistió a dos motos y una Kangoo

Un accidente de tránsito de importantes dimensiones se registró este lunes cerca de las 11 de la mañana en la intersección de avenida Jujuy y calle La Rioja, en el macrocentro de Salta. Según informaron testigos, un colectivo de SAETA chocó contra dos motocicletas y una Renault Kangoo que circulaban por la zona.

Los primeros relatos en el lugar apuntan a que el motivo del impacto habría sido la velocidad del colectivo, que intentaba pasar el semáforo antes de que cambiara a rojo. “El automóvil de adelante frenó en amarillo y el colectivo tuvo que frenar de golpe porque venía acelerando. Intentó ganar el semáforo y se produjo el choque”, relató uno de los testigos.

A raíz del siniestro, personal policial, de Criminalística y del SAMEC se encuentra trabajando en la zona para ordenar el tránsito, asistir a los involucrados y realizar las pericias correspondientes. Como medida preventiva, media calzada permanece cortada, lo que genera demoras en la circulación y obliga a los conductores a desviar su recorrido.

Hasta el momento, no se brindó información oficial sobre heridos ni sobre el estado de salud de las personas que iban en los vehículos afectados.